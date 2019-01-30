Cumhur İttifakı Foça'da Seçim Çalışmalarını Başlattı

Foça, Yenifoça ve Bağarası'ında seçim ofisleri açan Cumhur İttifakıişyeri , pazar ve ev ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Yenifoça pazarını ziyaret eden Serdar Mersin vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti,geçmişi geçmişte bırakıp yarına bakmak lazım diyen Mersin vatandaşın istek ve dileklerininnotlarını aldı. Pazarda Foça CHP belediye başkanı Fatih Gürbüz ile karşılaştı ikibaşkan adayı ayak üstü sohbet etti.

MersinFoçaAk parti İlçe yönetim kurulu üyeleri ilehaftalık yönetim kurulu toplantısına katıldı. "Bugün, AK Parti İlçeBaşkanlığını ziyaret etmekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.Daha güzel bir Foça, daha yaşanabilir bir Foça, daha mutlu bir Foça oluşturmak için canla başla çalışıyoruz " dedi