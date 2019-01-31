Cumhur İttifakı Gebze'de Buluştu

Programa Cumhur İttifakı'nın Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti İl Başkan Vekili Mikdat Aydın, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Çağrı Şakar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz ve parti yöneticileri katıldı. Programda 31 Mart seçimleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

CUMHUR İTTİFAKI 13-0 YAPACAK

Programda konuşma yapan AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, "Gebze'de adayımız Zinnur Büyükgöz'e Cumhur İttifakı olarak tam destek vereceğiz. İnanıyorum ki 1 Nisan'da Gebze'yi yönetecek ekip Cumhur İttifakı'nın adayı ve ekibi olacaktır. Bu anlamda Cumhur İttifakı'nın en güzel dayanışmasını Gebze'de sergileyeceğiz" dedi. Programda konuşan MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir ise, "24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Gebze'de güçlü bir sonuç aldık. İnanıyorum ki 31 Mart'ta da yine güçlü bir destekle Kocaeli'de 13 belediye de ve Gebzemizde seçimleri kazanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

EN GÜÇLÜ DESTEK GENÇLERDEN GELECEK

Programda konuşan AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, "Biz Kocaeli'de adaylarımıza en güçlü destek gençlerden gelecek dedik. Şimdi AK Parti'mizin gençliğinin yanında bir destek de Ülkü Ocaklarımızdan gelecek" dedi. Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Çağrı Şakar ise, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı adayı Zinnur Büyükgöz'ün yanındayız" ifadelerini kullandı.

GEBZE'YE HİZMET ETMEK İSTİYORUM

Konuşmasında bilgi ve tecrübelerini Gebze'ye kazandırmak istediğini söyleyen AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Bir elin nesi var iki elin sesi var hesabı iki teşkilatımızla birlikte kılcal damarları çalıştırarak hareket ve eylem birliğini sağlamış olacak. 32 yıldır kamunun her kurumunda görev almış, belediyeciliği bilen bir kardeşinizim. Bu tecrübe ve bilgiyi43 yıldır yaşadığım Gebze'ye hizmet noktasında kullanmak için yola çıktım. Gebze'yi seviyorum. Gebze'yi çamurlu, kanalizasyon akan sokaklarının olduğu günlerini biliyorum. Bunlarla ilgili bir dönem de teknik başkan yardımcılığı görevi yaptığım dönemde hizmetin mutfağında bulundum" dedi.

GEBZE'NİN İHTİYAÇLARINI BİLİYORUZ

Zaman kaybına tahammül olmadığını dile getiren Büyükgöz, "Gebze'nin tüm ihtiyaçlarını biliyoruz. Nasıl çözüleceği noktasında zaman kaybetmek gibi bir derdimiz yok. 1 Nisan sabahı seçim beyannamemizde hazırlayacağımız projelerle alakalı zaman kaybetmeden bu ihtiyaçları karşılayacağız. Katılımcı belediyecilik ve ortak akıl ile üretilen proje anlayışına önem vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın çatı olarak ifade ettiği tevazu, samimiyet ve gayret hedefinin yanına ahlak ve maneviyat kimliğini de toplumumuza kazandırma hedefini koyacağız ve sonucunda da gönül belediyeciliğine giden yolu açacağız" dedi.

TEHDİTLERE KARŞI KOYMA İTTİFAKI

Programda konuşan Önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, "Cumhur İttifakı rastgele kurulan bir ittifak değil. Bu topraklar 1071 sembolik bir tarihtir ama Horosan Erenlerinin daha önce gelip bu toprakları zafere hazırladığı dönemleri biliyoruz. Bu topraklar öyle topraklar ki her dönemde güçlü olmazsanız, bu toprakları yurt olarak idame ettirerek güce sahip olmazsanız bir takım güçlerin tepenize binmekten çekinmeyeceği topraklarda yaşıyoruz. 1071'den bugüne kadar zaman zaman beka mücadelesi verdik. Bu ülkenin beka meselesinde siyasi parti ayrımı gözetmeden, iki ayrı siyasi parti devletin bekası söz konusu olduğunda birlikte yol yürüyor. Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meselesinde Türkiye'ye karşı tehditlere birlikte karşı koyma ittifakıdır" dedi.