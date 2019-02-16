Son Dakika Haberleri: "Cumhur İttifakı" genelgesi yayımlandı

"Cumhur İttifakı" genelgesi yayımlandı

7 dakika önce

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:40 

Ekonomi
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