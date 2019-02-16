"Cumhur İttifakı" genelgesi yayımlandı

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

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