Cumhur İttifakı" Genelgesine Ek Madde

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim faaliyetleri kapsamında illerde izleyeceği yol haritasının belirlendiği 9 maddelik genelgeye bir madde daha eklendi.

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim faaliyetleri kapsamında illerde izleyeceği yol haritasının belirlendiği 9 maddelik genelgeye bir madde daha eklendi.



AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve faaliyet esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.



İlk etapta 9 maddeden oluşan genelgeye bir madde daha eklendi.



Buna göre, Cumhur İttifakı adayı gösterilmeyen, AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı aday gösterdiği seçim bölgelerinde belediye başkan adayları ile teşkilat mensupları hiçbir şekilde birbirlerinin aleyhinde konuşma yapmayacak.



Adaylar kendi proje ve çözümlerini kamuoyu ile paylaşacak.

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