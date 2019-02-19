Cumhur İttifakı Genişledi.
2 saat önce
IHAAW163409-SIY/19-02-2019- Cumhur İttifakı genişledi.
IHAAW163409-SIY/19-02-2019
- Cumhur İttifakı genişledi. İttifakın ortak adayla gireceği şehir sayısı 51'e yükseldi. Bu illerin 44'ünde AK Parti, 7'sinde MHP adayı desteklenecek. 19.02.2019 16: 34: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:40 Kaynak: İHA
Cumhur İttifakı Genişledi! 44 İlde AK Parti, 7 İlde MHP Aday Gösterdi
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