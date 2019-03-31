Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Şimşek Oyunu Kullandı
43 dakika önce
- Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek'in oyunu kullanması Ramazan Şimşek'in açıklaması ANKARA - Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek oyunu kullandı.
- Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek
'in oyunu kullanması
Ramazan Şimşek'in açıklaması ANKARA - Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek oyunu kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:17 Kaynak: AA
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