Son Dakika Haberleri: Cumhur ittifakı iftar yemeğinde bir araya geldi Açıklaması

Cumhur ittifakı iftar yemeğinde bir araya geldi Açıklaması

1 saat önce

Beypazarı İlçesinde, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhur ittifakını oluşturan partililere İftar yemeği verdi.

Cumhur ittifakı iftar yemeğinde bir araya geldi Açıklaması, System.String[]
Beypazarı İlçesinde, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhur ittifakını oluşturan partililere İftar yemeği verdi.
Belediye tarafından organize edilen iftar yemeği sonrası kısa bir konuşma yapan Belediye başkanı, herkesin ramazanını tebrik ederken, yaklaşan Kadir gecesi ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Başkan Kaplan, "ilçe genelinde birçok çalışmanın sürdürüldüğünü ve ilçenin 50 yıl geleceğini düşünerek, çalışmalarda bulunduklarını, bunun içinde gece gündüz dur durak bilmeden, Cumhur ittifakı olarak çalışmalarımız sürdürüyoruz." dedi.
Yemeğe, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP ilçe Başkanı Erdoğan Orhan ile çok sayıda partili katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:28 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Beypazarı, Tuncer Kaplan, Güncel
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