Cumhur İttifakı ile Hain Emellerin Önüne Geçeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı" ile hain emellerin önüne geçeceklerini belirterek, "PKK'nın emeli Türkiye'yi bölmektir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı" ile hain emellerin önüne geçeceklerini belirterek, "PKK'nın emeli Türkiye'yi bölmektir. Vatanını, milletini seven sadece AK Parti ve MHP'liler değil CHP, Saadet ve İYİ Parti'li vatandaşlar da bu oyunu bozacak. Daha önceki seçimlerde batıda, bazı ülkeler Cumhurbaşkanı seçimi dahil referandumda taraf tuttu. Bu seçimde niye seslerini çıkarmıyorlar, çünkü milletimizin seçimde onlara verdiği dersi aldılar. " dedi.



Çavuşoğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Gazipaşa Toptancı Hali'nde hal esnafıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, sırtlarındaki yükün ağır, sorumluluğunun da bilincinde olduklarını belirtti.



Şanlı Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, artık daha güçlü bir Türkiye ve dünyada sözü geçen bir ülke olduklarını ifade etti.



Başkalarının aldığı kararlara biat eden değil, kararlara nüfuz eden, yanlış kararların karşısında dik duran, mazlumların ve mağdurların hakkını her platformda gür sesiyle savunan ülke olunduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Doğruların yanındayız. Dünyada artık söz sahibiyiz. Sadece Türk milletinin değil, dünyadaki tüm mazlumların, kardeşlerimizin ve 1.8 milyar ümmetin Türkiye'de beklentisi, umudu var. Yeni Zelanda'da gördük ki sadece Türkiye'ye güveniyorlar. Sadece Türkiye'nin, Türk milletinin kendilerine sahip çıkacağını biliyorlar. O yüzden çok güçlü olmamız lazım. Karşı karşıya kaldığımız tehditlerin boyutları değişebilir, artabilir ama şunu unutmayalım. Biz güçlendikçe, karşımıza engeller çıkaranlar çok olacaktır. Yeni Zelanda'daki o terörist yalnız değildir. O zihniyet yalnız değildir. O zihniyet Müslümanları hedef alırken neden sadece Türkiye'yi, ecdadımızı, Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Çünkü onlar da biliyor ki Kudüs'ün, Filistin'in Bosna'nın, Myanmar'ın, Uygur Türklerinin tüm mazlumların tek savunucusu Türk Cumhuriyetidir."



İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatının Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, 2 Nisan'da da Newyork'ta BM Genel Kurulunu toplayacaklarını bildirdi.



"Cumhur İttifakı'nın mayası tuttu"



Burada önemli kararlar aldıracaklarını, milletin sesi olacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Karşımızda sorunlar var, hedeflerimiz de büyük. Sadece sorunlar için yaşamıyoruz. Tüm bunlardan dolayı 'Cumhur İttifakı, dedik. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra herkesi birleştirmek için Yenikapı ruhunu başlattık. Bunu terk edenler de neden terk ettiklerini de görüyoruz. İçinde DHKP-C'li teröristlerin olduğu ve PKK ile omuz omuza olan siyasi partilerin Yenikapı ruhunu devam ettirmesi, FETÖ'nün kuklası siyasi partilerin bu ruhun içinde zaten mümkün değil, beklenilemez de. Ama biz vatanını, milletini seven toprakları için şehadete hazır insanlar olarak AK Parti ve MHP'li olarak gücümüzü birleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin liderliğinde Cumhur İttifakı'nın mayası tuttu. Çünkü hedefimiz, gayemiz, yolumuz bir. Cumhur İttifakı inşallah ömür boyu olacak. Seçime kadar değil, mezara kadar devam edecek."



Ülkenin hak ettiği yere varıncaya kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, karşılarına çıkan zillet ittifakı içinde hainlerin bulunduğunu kaydetti.



CHP'ye, İyi Parti'ye hain demediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Biz PKK ile ittifak yapmadık' diyemiyorlar ama 'Erdoğan, Çavuşoğlu, Bahçeli, Süleyman Soylu, bize terörist diyor' diyorlar. Yok size terörist demiyoruz ama şunu da kabul edin, ya da inkar edin. Siz ne kadar hain, terör örgütü, bölücü varsa onlarla aynı ittifakın içindesiniz. Olmadığını söyleyin. Tekrar ediyorum; ne kadar hain varsa terör örgütü varsa, sayayım, PKK var, YPG, PYG var, FETÖ var, DHKP-C var. Bir sürü küçük irili büyüklü terör örgütleri var. DEAŞ ile aynı gün PKK birleştiler. Türkiye'ye saldırmaya başladılar. Artık onların arasında fark yok. Dolaysıyla ne kadar terör örgütü varsa o ittifakın içinde." diye konuştu.



"Hepsinin listesinde PKK'nın belirlediği adaylar var"



HDP adına o ittifakın içinde olan adayların, belediye başkan adaylarının ve belediye meclis üyesi adaylarının istinasız hepsinin PKK tarafından belirlendiğini anlatan Çavuşoğlu, bunların İYİ Parti, CHP ve Saadetin listesinde bulunduğunu kaydetti.



Çavuşoğlu, hepsinin listesinde PKK'nın belirlediği adaylar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Neden? Önceleri bazı illerde HDP'nin belediye başkanları vardı. Bunlar devletin gönderdiği, paraları ve milletin cebinden vergi olarak toplanan paralar Kandil'e terör örgütlerine gidiyordu. Biz oralara kayyum atadık. Şimdi o paralar teröristlere gitmiyor, hizmete gidiyor. Şimdi de değişik şehirlerde, belediye meclis üyelerini ve adaylarını yerleştirerek ola ki seçilirlerse o zihniyet geri geldiği zaman, o yerleştirdikleri adamlar aracılığıyla, kaynaklar oraya gidecek. HDP'nin eş başkanı, boşuna mı 'Bizim oylarımızla seçileceklerini bilecekler. Bizsiz bir adım bile atamayacaklar', diyor. Bu cesareti ona kim verdi. Sürekli söylüyor, tekrar tekrar söylüyor. Bu planı, bu millet bozar. Cumhur İttifakı ile bu hain emellerin önüne geçeceğiz. Çünkü PKK'nın emeli Türkiye'yi bölmektir. Vatanını, milletini seven sadece AK Parti ve MHP'liler değil CHP, Saadet ve İYİ Parti'li vatandaşlar da bu oyunu bozacak. Daha önceki seçimlerde batıda, bazı ülkeler Cumhurbaşkanı seçimi dahil referandumda taraf tuttu. Bu seçimde niye seslerini çıkarmıyorlar, çünkü milletimizin seçimde onlara verdiği dersi aldılar. Şimdi de bu zillet ittifakının arkasında durarak, yöneterek PKK ile onları birleştirerek bu hedeflerine yaklaşmak istiyorlar. İşte buna da müsaade etmeyeceğiz. Şehrimize Antalya'mıza sahip çıkacağız."



Çok sık geldiği Antalya'ya, Alanya'ya ve Gazipaşa'ya hizmet borçlarının olduğuna değinen Çavuşoğlu, kuru kuruya gelip gitmenin olmayacağını belirtti.



Her gelişlerinde hizmetlerle geldiklerini, daha iyisini nasıl yaparızı konuştuklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, son beş yılda Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ile Gazipaşa'da belediyecilik anlamında, yerel yönetimlerde gelişmeleri herkesin gördüğünün kaydetti.



Kendilerinin de destek olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, "Bir önceki belediye başkanıyla da kişisel olarak dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı. Hiçbir partiye ve başka bir belediye başkanına karşı ayrımcılık yapmıyoruz. Yeter ki hain olmasın, terör örgütünün maşası olmasın, hangi görüşten olursa olsun, saygımız var. Gazipaşa tarımda çok önemli bir kent. Çiftçileri güçlendireceğiz. Tarımda desteği artıracağız. Gazipaşa aynı zamanda Belek gibi turizm merkezi olacak. Turizm ile tarımı birleştirdiğimizde Gazipaşa daha çok kalkınacak. Son zamanlarda çiftçi ve hal üzerinde tartışmalar var. Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin bir gayesi var. O da şudur. Çiftçilerimiz ürünleri hak ettiği fiyattan satılacak, çiftçimizin girdi maliyetleri azaltılacak, destekler artırılacak." diye konuştu.

