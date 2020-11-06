Cumhur İttifakı işçi ve memurlar için "evet" diyecek - Son Dakika

Cumhur İttifakı işçi ve memurlar için "evet" diyecek

06.11.2020 13:01
Cumhur İttifakı işçi ve memurlar için

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, işçi ve memurların Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm alacaklarının ödenmesi için ortak bir tavır ortaya koyarak, belediye yönetimine borçlanma yetkisi vereceklerini bildirdiler.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, işçi ve memurların Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm alacaklarının ödenmesi için ortak bir tavır ortaya koyarak, belediye yönetimine borçlanma yetkisi vereceklerini bildirdiler.

Adana Büyükşehir Belediye yönetiminin gündeme getirdiği borçlanma yetkisi, Cumhur İttifakı tarafından olumlu karşılandı ve teknik ayrıntılar, Büyükşehir Belediyesi Meclisindeki ilgili komisyonda görüşülerek son şekli verildi.

Yetki talebi 9 Kasım 2020 Pazartesi günü meclise sunulacak. Cumhur İttifakı da alınan grup kararıyla borçlanma talebine 'Evet' diyeceklerini duyurdu.

76 milyon 193 bin 579 lira tutarındaki borçlanma yetkisi; memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel, KHK'li işçilerin tüm borçlarının ödenmesi şartıyla verilecek. Memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve KHK'li işçilerin 2019-2020 yılına ait ikramiye, mesai, bayram ücreti, yakacak yardımı, toplu iş sözleşmesi farkı, icra dosyaları, BES, ilave tediye gibi ücretler toplamının yanında ayrıca işçilerin Ekim ayı maaşı ile memurların Kasım ayı maaşları da ödenmiş olacak.

"Cumhur ittifakı yapıcı anlayışı temsil ediyor"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptıkları ortak açıklamada, " Türkiye'de maalesef yıkıcı bir muhalefet anlayışı sergilenirken, biz Adana'da yapıcı bir anlayışı temsil ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Adana'nın yararına olan her işe bugüne kadar daima destek olduk, destek olmaya devam edeceğiz. Belediye yönetimi hangi partili olursa olsun, şehrimizin ortak menfaati konusunda

elimizden gelen tüm imkanı kullanıyoruz. Bu bağlamda, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan, evine ekmek götürmek için mücadele eden emekçi kardeşlerimizin tüm alacaklarının ödenmesi için de adım attık. Borçlanma yetkisinin sadece amacı doğrultusunda kullanılmasını umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ortak açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi:

"Cumhur ittifakı olarak halkımız adına şunu istiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi artık hizmet yerine borç bahanesi üreten, masa-sandalye tiyatrosu oynayan bir belediye olarak gündeme gelmesin. Her belediyenin yapması gereken temel hizmetleri yapsın ona da razıyız. Önceki dönemden kalan planlı projeleri, köprüleri, yolları, kavşakları tamamlasın, trafik rahatlasın. Kanalizasyon ve altyapı bakımları yapılsın ki geçen kış yaşananlar tekrarlanmasın. Garajlara çekilen otobüsler bakımları yapılarak sefere konsun, vatandaşımız saatlerce duraklarda beklemesin. Kısılan ekmek üretimi tekrar artırılsın, büfe önünde kuyruklar son bulsun. Adana borç edebiyatıyla değil hizmetlerle anılsın." - ADANA

Cumhur İttifakı işçi ve memurlar için evet diyecek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı işçi ve memurlar için 'evet' diyecek - Son Dakika


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