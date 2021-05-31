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Cumhur İttifakı, İSKİ'nin suya zam talebine hayır oyu verecek - Son Dakika

Cumhur İttifakı, İSKİ'nin suya zam talebine hayır oyu verecek

31.05.2021 16:35
Cumhur İttifakı, İSKİ'nin suya zam talebine hayır oyu verecek, System.String[]

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı olarak İSKİ'nin insani su kullanım hakkının iptali ve zam talebine hayır oyu vereceklerini bildirdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı olarak İSKİ'nin insani su kullanım hakkının iptali ve zam talebine hayır oyu vereceklerini bildirdi.

Göksu, İstanbul Kongre Merkezinde İSKİ Genel Kurulu öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İSKİ Genel Kurulunda İstanbulluların ve İBB Meclisinin "alışık olmadığı, ilginç" tekliflerin getirildiğini ifade etti.

"İstanbul'da yeni bir Duyunu Umumiye ilan edercesine İSKİ'nin gündem maddeleri var." diyen Göksu, şöyle devam etti:

"Bir tanesi 'İSKİ'nin bütün gelirini bankaya ipotek edin' diyorlar. Yani 'İstanbul'un geleceğini bankalara temlik olarak verin' diyorlar. Artık her İSKİ Genel Kurulunda su zammını konuşmaktan bir hal olduk. İBB Başkanının seçim boyunca kapı kapı dolarak 'Ben İstanbul'da suyu ve hayatı ucuzlatacağım' diye propaganda yapıp, seçimi kazandıktan sonra ertesi günden itibaren ilk teklifi yüzde 80 zam. Bugünkü ile beşinci zam teklifi. Her gelen teklife enflasyon oranında katkı sunmaya çalıştık. Talep edilen zam miktarı yüzde 50. Yüzde 25 direkt su zammı teklifi var, yüzde 25 ise metin aralarına gizlenmiş, gizli bir su zammı teklifi var."

Göksu, 2019'da BM'nin Temel İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde AK Parti'nin teklifiyle İBB Meclisinde ücretiz insani su kullanım hakkı getirdiklerini anımsatarak, "İBB yönetiminin bunu kaldırmak istediğini" söyledi.

"İstanbul'un geleceğinin ipotek altına alınmasını reddediyoruz"

Gündem maddeleriyle ilgili gruplarının görüşlerini paylaşan Tevfik Göksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İSKİ'nin bugün talep ettiği yüzde 25 su zammını her 3 ayda bir su zammı konuşulmayacağı düşüncesiyle, İSKİ'nin verimliliği ve şu anda kaynak problemi olmadığını da dikkate alarak kasım ayı genel kurulunda görüşülmesine karar verdik. Kasım ayındaki genel kurulda İSKİ yetkilileri bize ihtiyaç analizlerini ortaya koyduktan sonra o gün tartışarak bir karar vereceğiz. Bu ay İstanbulluları bu verilecek zamdan kurtarıyoruz. İkincisi, 'insani su kullanım hakkını iptal edin' talebini AK Parti Grubu olarak reddediyoruz. İstanbullular bedava insani su kullanım hakkına devam edecek. İSKİ'nin Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen, kendisini 'halkçı' diye tanımlayan 'halkçı' belediyenin halkın suyunu kesme talebini AK Parti Grubu olarak reddediyoruz. Mecliste de reddedeceğiz. İstanbul'da CHP'li yönetimin İstanbulluları Duyunu Umumiye'ye götürecek olan İstanbul'daki kaynak ve gelirlerinin bütününün temlik edilmesini reddediyoruz. Böylece İstanbul'un geleceğinin ipotek altına alınmasını reddediyoruz. İstanbullular için İstanbulluların lehine olan maddelere 'evet', İstanbullular için İstanbulluların aleyhine olacak maddelere 'hayır' diyoruz."

Cumhur İttifakı, İSKİ'nin suya zam talebine hayır oyu verecek

Cumhur İttifakı, İstanbul, AK Parti, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı, İSKİ'nin suya zam talebine hayır oyu verecek - Son Dakika


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