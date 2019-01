Cumhur İttifakı İspir Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun: "İspir Ayağa Kalkacak"

Kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli demeksizin bütün İspir'lileri kucaklayacağını belirten Belediye Başkan Adayı Coşkun, "İspir 7'den 70'e ayağa kalkacak, Türkiye ve dünya İspir'i konuşacak" dedi.

İspir'i tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle dünyaya tanıtacaklarını kaydeden Belediye Başkan Adayı Coşkun, "İspir'in kadim tarihini modern dünyanın nimetleriyle geleceğe taşıyacağız. Geçmişe mutlak saygı anlayışıyla ilçemizi modern bir kimlik ve görünüme kavuşturacağız" diye konuştu.



İspir'de sürdürülebilir kalkınmanın motor gücünü oluşturacak projeli üretim hamlesini başlatacaklarının altını çizen Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun, "İspir daha çok üretecek, daha çok kazanacak, emekler zayi olmayacak" dedi.



Milli Mücadelenin yüzüncü yılında gerçekleştirilecek 31 Mart seçimlerinin tarihi bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Belediye Başkan Adayı Coşkun, "Milli Mücadelenin yüzüncü yılında devralacağımız bayrakla İspir'imizi cumhuriyetimizin yüzüncü yılına dev hamlelerle taşıyacağız" diye konuştu.



Cumhur İttifakı'nın İspir Belediye Başkan Adayı İspirli Ahmet Coşkun, yayınladığı bir basın açıklaması ile projelerini ve 31 Mart 2019 seçimlerine dair düşüncelerini açıkladı.



"Başta Cumhur İttifakı'nın mimarları olan Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere, MHP genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Yerel İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a teşekkür eden Coşkun, şöyle devam etti:



"Mensubu olmaktan onur duyduğum MHP'nin tüm yöneticilerine, MHP Erzurum İl Başkanı Sayın Naim Karataş Beyefendinin şahsında tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Emin Öz Beyefendinin şahsında tüm teşkilat mensuplarına, MHP İspir ilçe teşkilatına, AK Parti İspir ilçe teşkilatına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca şahsıma inanan, beni bağrına basan çok sevgili İspirli hemşehrilerime de can-ı yürekten teşekkür ediyorum."



YÜREK ADIMLARIM HEP İSPİR'DE



"Bugüne kadar ayak adımlarımı Ankara'da atarken, yürek adımlarının İspir'de attığını duyan Rabbime hamdüsenalar ediyorum" diyen Coşkun, adaylığının açıklandığı andan itibaren Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir heyecan ve sevinçle arayıp iyi dileklerini ileten tüm sivil toplum kuruluşu yöneticilerine ve İspir halkına teşekkür etti.



İSPİR DOĞU'NUN İNCİSİ OLACAK



Verimli toprakları, eşsiz doğal ve tarihi güzellikleriyle İspir'in çok daha iyi yerlerde bulunmayı hak ettiğini belirten Belediye Başkan Adayı Coşkun, "Üreten belediyecilik anlayışıyla ilçemizi kısa sürede kalkındıracağız. İlçemizin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımını en iyi şekilde yaparak İspir'imizi Türkiye'nin parlayan yıldızı ve Doğu'nun incisi konumuna taşıyacağız" dedi.



İnsan odaklı, sevgi ve kardeşliği şiar edinen bir belediyecilik anlayışını ilçeye hakim kılacağını belirten Coşkun, "İspir ve İspirli hemşehrilerim hizmetin en iyisine layıktır. Onları layık oldukları hizmetlerle buluşturacak projelerimizle yeni bir dönem başlatacağız" diye konuştu.



MİLLİ MÜCADELE'NİN 100. YILI



2019 yılının Milli Mücadele'nin yüzüncü yılı olduğunu hatırlatan Başkan Adayı Ahmet Coşkun, 31 Mart seçimlerinin bu nedenle ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Coşkun şöyle devam etti:



"Bu yıl yüzüncü yılını idrak ettiğimiz Milli Mücadelede Erzurum ve İspir'in özel bir yeri vardır. Birinci Dünya Savaşı'nda başta Çanakkale olmak üzere çeşitli cephelerde şehitler veren İspir'imizin Ruslar'a karşı yaptığı şanlı savunma tarihteki yerini almıştır. 31 Mart seçimlerinde İspir en doğru seçimi yaparak, Milli Mücadele ruhuna sahip bir kadro tarafından, Milli Mücadele şuuruyla ayağa kalkacaktır. Şirin İspir'imizin güzel çocukları, tarih şuuruna sahip bir şekilde İspir'in vizyonunu daha da genişletecek şekilde yetişeceklerdir."



CUMHURİYET'İN 100. YILI



2023 yılının cumhuriyetin yüzüncü yılı olduğunu da hatırlatan Coşkun, tıpkı yüz yıl önceki Milli Mücadele'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurması gibi 31 seçimlerinde seçilecek kadroların da İspir'i cumhuriyetin yüzüncü yılına taşıyacağını söyledi. Coşkun, "Derin tarihi kökleriyle İspir, cumhuriyetimizin yüzüncü yılında doğal, tarihi çevresi ve çağdaş şehir kimliğiyle bir yıldız gibi parlayacaktır" dedi.



İSPİR PROJELİ ÜRETİMLE KALKINACAK



Sürdürülebilir üretimin öneminin altını çizen Başkan Adayı Coşkun, "Taşıma su ile değirmen dönmez. Önemli olan İspir'imizin her yönüyle üreterek kalkınmasıdır" dedi. İspir'i "projeli üretim" kavramı ile tanıştıracağını belirten Coşkun, "Yıllarca ihmal edilen İspir'imizi, ilçemizin özelliklerine uygun projelerle kaldıracağız" diye konuştu.



İSPİR FARK EDİLECEK



Meslek hayatı boyunca yüzlerce sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirdiğini, şair, yazar ve gazeteci kimliğiyle Türkiye genelinde önemli bir çevre edindiğini kaydeden Coşkun, şunları söyledi:



"Güzeller güzeli İspir'imizin artık kabuğunu kırması, kendini Türkiye ve dünyaya tanıtması gerekiyor. Bu tanıtım faaliyetinin aynı zamanda ekonomik değere dönüşmesi gerekiyor. İlçemizin tarihi ve kültürel güzelliklerin kazanca dönüşmesi gerekiyor. Gerçekleştireceğimiz tanıtım faaliyetleriyle dikkatleri İspir'imizin üzerine çekeceğiz. Artık İspir'i dünya tanıyacak."



İSPİR TURİZMDEN KAZANACAK



Coğrafi konumu itibariyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olan İspir'in bu yönünü tanıtım faaliyetleriyle birlikte daha ön plana çıkaracaklarını belirten Coşkun, "İspir'imiz somut ve somut olmayan kültür mirası, benzersiz doğal güzellikleriyle yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli ekonomik değer ve kazanca dönüştürecek projelerimizle geliyoruz" diye konuştu.



İspir ilçe merkezindeki Saltuklu mezarlarını, önce ecdat yadigarına saygı sonra da ilçenin tarihi değerini ortaya koyan bir mekan olarak tarihi misyonuna uygun şekilde düzenleyeceklerini ifade eden Coşkun, "İspir Saltuklu Mezarlığını adına yakışır bir hale getirdikten sonra ilçemizin kadim mazisinin tapu senedini imzalamış olacağız" dedi.



İSPİRLİ GENÇLER ÇAĞI YAKALAYACAK



Gençliğin geleceğin teminatı olduğunun altını çizen Coşkun, "Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir mutluluk, ancak gençlerin kendilerini güvende hissetmelerine bağlıdır" dedi. Coşkun şöyle devam etti:



"Milli ve manevi değerlere göre yetişmiş, sevildiğini, korunduğunu bilen bir gençlik hem ülkemizin hem de güzeller güzeli İspir'imizin geleceğinin garantisidir. Gerçekleştireceğimiz kültür, sanat ve eğitim projeleri ile İspirli gençlerin önünü açacak, geleceğe daha bir umutla bakmalarını sağlayacağız. Gençliğimizin hayata ve ilçe yönetimine daha çok katılmaları için her türlü kolaylık ve altyapıyı sağlayacağız."



İSPİRLİ KADINLAR ÜRETİME KATILACAK



İspirli kadınların en önemli vasıflarından birinin çalışkanlık olduğunu belirten Cumhur İttifakı İspir Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun, "Çalışkan, vefakar, fedakar kadınlarımızın çalışma hayatının içinde daha çok yer almaları ve üretimlerini kazanca dönüştürmeleri için pek çok proje geliştirdik" dedi. Maddi sorunlarını çözmüş ailelerin daha mutlu ve müreffeh bir yaşam süreceklerinin altını çizen Coşkun şöyle devam etti:



"Kadınlarımız baş tacımızdır. Eş, anne ve kardeş olarak kadınlarımız, sadece toplum nüfusunun yarısını oluşturmakla kalmazlar, diğer yarısının ilk eğitmeni, koruyucusu, besleyicisi, büyütücüsü rolüyle de toplumun tamamı üzerinde önemli bir etkili sahiptirler. Bu nedenle kadınları iyi eğitilen ve üretim hayatının içinde daha çok yer alan bölgeler daha çok kalkınmıştır. Allah'ın izniyle İspirli kadınlarımızın bu seviyeye ulaşması için muhteşem projeler hazırladık. Meslek edindirme kurslarıyla iş ve meslek sahibi yapacağımız kadınlarımızı aynı zamanda her evi bir atölyeye dönüştürerek ekonomik hayatın kalbi yapacağız."



DAHA ÇOK ÜRETİM, DAHA ÇOK KAZANÇ



Daha çok üretimin daha çok kazanç anlamı taşıdığına dikkati çeken Başkan Adayı Coşkun, "Üretin insan mutlu insandır" dedi. Üreten insanın mutluluğunun katlanması için gereken temel şartın, bu üretimin kazanca dönüşmesi olduğunun altını çizen Coşkun, "İspirliler hem daha çok üretecek hem daha çok kazanacaklar. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce proje gerçekleştirmiş, yurtdışı deneyimine sahip bir İspirli olarak İspir'imizin daha çok nasıl kazanacağını çok iyi biliyorum" diye konuştu.



ÇOCUK, GENÇLİK VE AİLE PROJELERİ



Çocuk, genç ve aile projeleri ile İspir'i topyekün kalkındıracaklarını belirten Ahmet Coşkun, "İspir her yönüyle kalkınmalı" dedi. Coşkun şunları söyledi:



"Aile, sağlıklı nesillerin yetiştiği en mükemmel ve insanlık tarihinin en köklü kurumudur. Türk aile yapısı, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızın teminatıdır. Türkiye'nin savunması sınır boylarından değil önce aileden, sonra okullarımızdan başlar. İlk eğitim yuvası olan Türk ailesinin daha da güçlenmesine, çocuk ve gençlerimizin sevindiğini, korunduğunu bilen bireyler olarak yetişmesine büyük önem veriyoruz. Bu konuda çocuk, genç ve kadınları yönelik eğitim projelerimizle ses getireceğiz. Özgün projelerimizle İspir'imizi ülkemizin en mutlu insanlarının yaşadığı bir refah şehrine dönüştüreceğiz."



ENGELSİZ İSPİR'İ KURACAĞIZ



"İnsanca yaşamak herkesin hakkı" diyen Başkan Adayı Ahmet Coşkun, engelsiz bir İspir kuracağını söyledi. Coşkun şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye'mizdeki 81 milyon vatandaşımızın yüzde 12'si engellidir. Her engelli bireyin ailesi ile birlikte ülke nüfusumuzun yarıya yakını bir şekilde engellilik gerçeğiyle yüz yüzedir. İlçemizdeki engelli bireylerimizin de diğer vatandaşlarımızı için sosyal hayata katılımları sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Sağlık sorunlarını en aza indirecek tedbirleri gecikmeden alacağız. Yapacağımız kültür ve sanat etkinlikleriyle İspir'i engellerin ortadan kalktığı bir mutluluk şehri haline getireceğiz."



TERSİNE GÖÇÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ



Uygulayacağı projelerle Türkiye'nin dört bir yanındaki İspirlilerin ilk aşamada yoğun bir şekilde doğdukları topraklarla bağlarını güçlendireceklerini, ikinci aşamada ise tersine göçle İspir'e yerleşmelerini sağlayacaklarını kaydeden Coşkun, "İspir, tersine göçün sembolü olacak" dedi.



PROJELERİNİ ÇOK YAKINDA PAYLAŞACAK



31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimin hem Türkiye hem de İspir için son derece önemli olduğunun altını çizen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun, İspir'i ayağa kaldıracak, İspir'i Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacak, İspir'i müreffeh İspirlileri mutlu kılacak projelerini çok yakında kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.



AHMET COŞKUN KİMDİR?



1970 yılında Erzurum İspir Kaynakbaşı Mahallesi'nde doğdu. Aile büyükleri halen Kaynakbaşı Mahallesi'nde ikamet etmektedir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. 1993 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Aynı tarihte sunumunu ve koordinatörlüğünü yaptığı "Türkü-Şiir Türkiye" Kültür-Sanat Topluluğu'nu kurdu. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda organizasyonda yer aldı. Şiiri sevdirmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak adına ulusal televizyon kanallarında programlar yaptı. "Stadyumlarda on binlere şiir okuyan adam" olarak adlandırılmaya başlandı. "Çanakkale'den Çankaya'ya Özgürlüğe Giden Yol" ve "Fotoğraflarla Necip Fazıl" belgesel kitaplarını yayımladı. 2002 yılında ilk şiir kitabı "Mavi Gül"ü, 2014 yılında ise ikinci şiir kitabı olan "Gelmedin"i çıkaran şairin 2015 yılında içerisinde günümüz ses sanatçılarının da yer aldığı, sözleri yine kendisine ait olan "Biz Türkiye'yiz" isimli çalışması halen seçkin kitapçılarda şiirseverlerin beğenisine sunulmaktadır.



"Uzun Yürüyüş, Aşkı Vatan Cumhuriyet, Aşk-ı Vatan Aşk-ı Türkçe (TDK), Türkülerde Türkçemiz, Dilimizin Kandilleri, 7'den 70'e Biz Türkiye'yiz" projelerinin sahibidir. Halen 150 kişiye kadar varabilen Genel Sanat Yönetmenliğini kendisinin yaptığı "BİZ TÜRKİYE'YİZ" sahne gösterisi ile Anadolu'nun dört bir yanında programlarını yapmaya devem eden Ahmet Coşkun, Uluslararası Avrasya Kültür Sanat Derneğinin başkanlığını yapmaktadır. Ankara'da uzun yıllar fırın işletmeciliği yaptı. Halen AC MEDYA bünyesinde kültür-sanat faaliyetlerini yürütmekte, yurt içi ve yurt dışında organizasyonlar yapan PÜM (Proje Üretim Merkezi) Ajansın sahibi ve BEMSAŞ Eğitim Kurumlarının ortağı ve yönetim kurulu üyesidir.



- 1990 yılında "Dadaşa Çağrı" gazetesini çıkarmaya başladı.



- 1990-1993 yılları arası Bolu Ülkü Ocakları yönetim kurulu üyeliği ve il başkanlığı yaptı.



- 1994-1996 yılları arası öğretmenlik görevinde bulundu.



- 1996-1998 arası TBMM'de müşavirlik yaptı.



- Milliyetçi Hareket Partisi organizasyonlarında (Nefes Nefes Anadolu, Aşk-ı Devlet, Aşk-ı Vatan, Davet, Biz Türkiye'yiz, Bir Milletin İstiklale Yolculuğu vb.) projelerin yapımcısı ve uygulayıcısı oldu.



- 7 Haziran 2015 seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi seçim müziklerini (Biz Türkiye'yiz, Selam Anadolu'ya, Haydi Geç Harekete, Vur Mührünü MHP'ye) ve 18 Haziran 2018 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi seçim müziği ve TV reklam filmi "DAVET"i hazırladı.



- Ankara İspir ve Pazaryolu Vakfı (İSPAV) kurucularındandır ve yönetim kurulu üyesidir.



- İstanbul İspir Pazaryolu Dernekleri Birliği (İSPADER) yönetim kurulu üyesidir.



- Ankara Erzurum Dernekler Federasyonu (ERDEF) Başkanvekilidir.



- Ankara Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EKO AVRASYA) Başkanvekilidir.



- Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı ve Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği üyesidir. - ERZURUM

