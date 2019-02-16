Cumhur İttifakı Kahvaltı Programı
1 saat önce
- Programdan görüntüler MHP Ümraniye ilçe Başkanı Adnan Çakır'ın konuşması Cumhur İttifakı Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım'ın konuşması MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in...
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:30 Kaynak: AA
İşte Cumhur İttifakı'nda Uyulması Gereken Kurallar! Genelge AK Parti ve MHP Merkezlerine Gönderildi
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