Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Kahvaltı Programı

Cumhur İttifakı Kahvaltı Programı

1 saat önce

- Programdan görüntüler MHP Ümraniye ilçe Başkanı Adnan Çakır'ın konuşması Cumhur İttifakı Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım'ın konuşması MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in...

- Programdan görüntüler
MHP Ümraniye ilçe Başkanı Adnan Çakır'ın konuşması
Cumhur İttifakı Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım'ın konuşması
MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın konuşması
MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye'de Cumhur İttifakı Kahvaltı Programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:30 Kaynak: AA

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