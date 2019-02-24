Cumhur ittifakı kahvaltıda buluştu

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, MHP İzmit İlçe Teşkilatı ve meclis üyesi adayları ile kahvaltıda buluştu. Tramvay Kafe'de gerçekleşen buluşmaya başkan adayı Gönül'ün yanı sıra AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit ilçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Ülkü Ocakları Kocaeli Başkanı Yunus Emre Kurt ve meclis üyesi adayları katıldı. Program kapsamında açıklamalarda bulunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Ekip olmak önemli. Şimdi beş arkadaşımız ile hep beraber yol yürüyeceğiz. Aday olan her bir arkadaşımı yürekten tebrik ediyorum. Her birinin gayreti önemlidir. Hamdolsun gayet güzel gidiyoruz" dedi.

BEKA DİYEN LİDERİN TEŞKİLATI İLE BERABERİZ

Programın açılış konuşmasını yapan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz'ün cumhur ittifakı ve meclis üyeleri ile buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtmesinin ardından söz alan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, "Bizler bugün burada beka mı belediyeler mı diye soracak olursanız. Beka diyen bir liderin teşkilatları ile beraberiz. Böyle bir teşkilatın üyeleri ile omuz omuza kol kola 31 Mart'a girmekten dolayı mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

FARKLILIĞIMIZI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ

"Biz Milliyetçi hareket Partililer, eğer beka deyince liderimizi takip edeceksek herkesten çok çalışmalıyız" diyerek konuşmasına başlayan Aydın Ünlü, "Ben bu kadroya güveniyor ve inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Farkındalığımızı, farklılığımızı göstermek zorundayız. Bugün saha programlarını eş zamanlı yapan bir siyasi partiyiz. Binlerce insana dokunan bir parti sandıklarda farkını göstermek zorunda. Seçimde kimin nereye oy verdiği belli olmaz demeyin. Ben cumhur ittifakı ruhuna inanan bir siyasi partinin il başkanıyım. Kurumsallaşmak zorundayız. Bunun yolu da 31 Mart seçimleri. Devletin bekası ve çocuklarımızın geleceği için başarmak zorundayız. Bu seçimi normal bir seçim olarak görmeyin. Liderin vermek istediği satır arası mesajları siz seçilmişler olarak alın" diye konuştu.

HAMDOLSUN GAYET GÜZEL GİDİYORUZ

Ünlü'nün ardından konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Gönlünde sevdası olanın markası cumhur ittifakıdır. Biz yolumuzmilletin yolu rotamızmilletin rotası istikametimiz de milletin istikametidir dedik. 31 Mart seçimlerinin hayırlar getirmesini diliyorum. Ekip olmak önemli. Şimdi beş arkadaşımız ile hep beraber yol yürüyeceğiz. Aday olan her bir arkadaşımı yürekten tebrik ediyorum. Her birinin gayreti önemlidir. Hamdolsun gayet güzel gidiyoruz. Ben teşkilatlarımızda bu heyecanı görüyorum. Yeter ki vatandaşımıza dokunalım, dertlerini dinleyelim. Yapabiliyor isek yapacağız. Yapamayacağımız işlere söz vermeyeceğiz. Kimsenin gönlünü kırmayalım, gönül almaya gayret gösterelim. Maksat hoş bir seda bırakmak, birinin derdine derman olmak, gönüllerde iz bırakmak" ifadelerini kullandı.