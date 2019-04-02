Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Lokma Dağıttı

Cumhur İttifakı Lokma Dağıttı

1 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde cumhur ittifakı pazar yerinde lokma dağıttı.

Cumhur İttifakı Lokma Dağıttı, System.String[]
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde cumhur ittifakı pazar yerinde lokma dağıttı.

Orhaneli Belediye Başkanı seçilen Ali Aykurt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve MHP İlçe Başkanı Bülent Sungur, salı pazarında vatandaşlara kazanlar dolusu yapılan lokmalardan ikram etti. Merkez Durdubey Camii önünde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ali Aykurt, büyük sevgi ve tebriklerle karşılandı. Aykurt pazara gelen bütün köylü ve ilçe sakinlerine kazanlar dolusu lokma dağıttı.

İlçe merkezini ve Sadağı kanyonunu gezmeye gelen Koreli turistlere de ikramda bulunan başkan, tercüman olmadığı için telefondan çeviri yaparak turistlere "Hoş geldiniz" dedi.

Aykurt, turistlere kanyonu gezdirmek için iki kişi görevlendirerek onları uğurladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:11 Kaynak: İHA

Ali Aykurt, Bursa, Orhaneli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:43:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Lokma Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]