Cumhur İttifakı Manisa'da Seçim Çalışmalarını Başlattı

Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nezdinde oluşturulan Cumhur İttifakı'nı Manisa'da zafere ulaştıracaklarını; 31 Mart akşamı Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçeyi kazanarak Manisa'nın tacını liderlere sunacaklarının altını çizdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Cengiz Ergün, 17 ilçe belediye başkan adayı ile birlikte AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve parti teşkilatları, Başkan Cengiz Ergün'ü teşkilat girişinde karşıladı. Tüm heyetle tek tek tokalaşan Başkan Ergün, selamlaşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ile birlikte, basına açık bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ilk olarak AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, bir konuşma yaptı.

Mersinli, "Cumhur İttifakıyla Birlikte Büyükşehir ve 17 İlçeyi Kazanacağız"

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "31 Mart öncesi tüm adaylarımızla ilk defa bir araya gelişimizle ilgili toplantı yapalım istedik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Cengiz Ergün, sizleri ziyaret edelim ve çalışmalarımıza start vermiş olalım dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'dan bu yana milletimizin bekası, cumhuriyetin devamı, halkımızın refahı için bir ittifak içerisindeler. O günden iki genel başkanın, bir araya gelmesiyle oluşan ittifakı Ak Parti İl Teşkilatı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkanlıkları olarak benimsiyoruz ve sonuna kadar da destek oluyoruz.31 Mart öncesi hem Büyükşehir hem de 17 ilçemizi ayırt etmeden, ama demeden, Cumhur İttifakının Manisa'da başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. AK Parti teşkilatları ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları bir olacak, kendi aramızda bizi oluşturacağız ve inşallah da Büyükşehir ve 17 ilçeyi alarak bu uğurda devam edeceğiz. Bizler iki genel başkanın parti teşkilatlarına verdiği talimatlarda kesinlikle bir tereddüt yaşamıyoruz ve bu noktada çalışmalarımıza sonuna kadar devam edeceğiz. Geride kalan iki aylık süreçte bizler kapı kapı dolaşıp, başta ittifak Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere, 17 ilçe başkan adayımız ve her partinin kendi çıkaracağı belediye meclis üyelerimizle yarışacağız. İnşallah Cumhur İttifakı Manisa'da; büyükşehir ve 17 ilçeyi kazanacaktır. Ben İttifak Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cengiz Ergün'e ilk ziyaretlerini bize gerçekleştirerek; onure ettikleri için çok teşekkür ediyorum. AK Parti İl Başkanı olarak sözüm şudur ki, biz tüm teşkilatlarımızla birlikte, Genel Başkanlarımızın bizlere gösterdiği yolda ittifak Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve MHP'li 6 ilçe belediye başkan adayımızın yanında olacağız. 31 Mart akşamı kazanan Cumhur İttifakı olacak ve Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçemizi kazanacağız.Kazanan halkımız olacak. Ben yine ziyaretlerinden dolayı tekrar kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Ergün, "Cumhur İttifakı ile Zafere Ulaşacağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Bugün, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etmekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli il başkanımızın söylediği gibi geçmişi geçmişte bırakıp yarına bakmak lazım. Ülkenin geçmişinde hiçbir zaman bir araya gelemez denen siyasi partiler, çeşitli koalisyonlarla ülkeyi yönetmeye talip olmuşlardır. Ülkenin menfaatleri için bir arada çalışmışlardır. 2009 yılında Manisa Belediye Başkanlığı ve 2014 yılında ilk defa kurulan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını geride kalan seçimlerde Manisalı vatandaşlarımızın teveccühleri ile bu makamlara seçildik. Geride kalan 10 yıllık süre içerisinde üretken belediyecilik anlayışıyla Manisa'ya hizmet ettik ve yüzümüzü yere yaklaştırmadan bugün yine karşınızdayız. Tabi ki her şeyden önce vatandaşımıza insanımıza daha güzel bir Manisa, daha yaşanabilir bir Manisa, daha mutlu bir Manisa oluşturmak için canla başla çalıştık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm Türkiye'de adaylarını açıkladığı aday tanıtım toplantısında; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe adaylarımızın tanıtımı yapıldı. Bu onurlu ve bizi mutlu eden bu göreve tekrar bizleri aday gösterdikleri için Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e şahsım ve Manisalılar adına çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın yapmış olduğu görüşmeler neticesinde oluşturulan Cumhur İttifakı'nın Manisa'da adayı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın Manisa ziyaretleri çerçevesinde kendisinden hayırlı olsun sözleri ile aday gösterildim. Bu konuda her şeyden önce emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Vatan sevgisi, Türk milletine mensubiyet şuuru bulunan bu ittifaka halel getirmemek için elimizden gelen her şeyi hep beraber yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphe duymaması lazım. Tabi ki amacımız burada Cumhur ittifakı adayı olmam sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve isimleri açıklanan değerli belediye başkan adaylarımızla 17 ilçeyi almak için elimizden gelen çaba ve gayreti göstereceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, içinde bulunduğumuz bu coğrafyadaki yaşanan sıkıntıları hem ekonomik ve terör noktasında yapılan saldırıların önünde durmak için birlikteliğimizin her gün üzerine koyarak yerine getirmemiz gerekiyor. Beka için milli karar, Cumhur için istikrar sloganını ışığımız olarak önümüze alacağız. Sonuçta bize verilen bu görevi ve yetkiyi en iyi şekilde vatandaşımıza yerine getirmenin çaba ve gayreti içinde olacağız. Ben tekrardan sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Hem Cumhurbaşkanımıza, hem Genel Başkanımıza Manisa'nın tacını ve inşallah bayrağını teslim etmiş oluruz. Allah işimizi rast getirsin. Hayırlı uğurlu olsun, sağ olun var olun" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Ergün, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve 17 ilçe belediye başkan adayları ile partililer hatıra fotoğrafları çektirerek, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.