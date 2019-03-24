Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

56 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul Yenikapı'da bugün yapılacak Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar sabah saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatıldı.

Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul Yenikapı'da bugün yapılacak Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar sabah saat 06.00'dan  itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatıldı.Tünelin girişine belediye işçileri duba koyarak kapatırken, tüneli kullanarak karşıya geçmek isteyen sürücüler ise başka güzergahlara yönlendirildi. Yenikapı'daki miting nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı. 

 

Görüntü Dökümü:

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-Avrasya Tüneli kapatılması

-Uyarı levhaları 

-Kapanan bazı yollar

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:07 Kaynak: DHA

Avrasya Tüneli, Güncel
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