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Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti