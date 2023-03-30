Cumhur İttifakı'na katılan Fatih Erbakan'dan "Kanal İstanbul" çıkışı: Karşıyız, asla yapılmaması lazım - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'na katılan Fatih Erbakan'dan "Kanal İstanbul" çıkışı: Karşıyız, asla yapılmaması lazım

30.03.2023 10:13

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nin lideri Erbakan, katıldığı yayında "Kanal İstanbul'a karşı mısınız?" sorusuna yanıtladı. Erbakan, "Büyük Birlik Partisi de aynı şekilde. Çıktı dedi ki 'Kanal İstanbul'a karşıyız, asla yapılmaması lazım'. Biz de aynı fikirdeyiz. Yeniden Refah Partisi olarak 'Kanal İstanbul asla yapılmamalıdır' diye kitabımız var" ifadeleri kullanıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile yapılan görüşmeler sonucu Cumhur İttifakı'nda olmayacaklarını söylemiş ve cumhurbaşkanı adaylığını açıklamıştı. Erbakan, birkaç gün sonra ani bir kararla Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıklamış ve adaylıktan çekilmişti.

"KANAL İSTANBUL'A KARŞIYIZ"

Gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere katıldığı tv100'de Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, Kanal İstanbul'a karşı olduklarını söyledi.

"ASLA YAPILMAMASI LAZIM"

Bunları bilerek bizi kabul ettiler. Büyük Birlik Partisi de aynı şekilde. Çıktı dedi ki 'Kanal İstanbul'a karşıyız, asla yapılmaması lazım'. Biz de aynı fikirdeyiz. Yeniden Refah Partisi olarak 'Kanal İstanbul asla yapılmamalıdır' diye kitabımız var. Biz burada ortak müştereklerde birleştik bu mutabakat metninde ve bunların hayata geçirilmesi için mücadele edeceğiz. Ama BBP'nin de bizim de yanlış gördüğümüz noktalarda bu eleştiriler yapması son derece doğal" dedi.

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Fatih Erbakan, Refah Partisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı'na katılan Fatih Erbakan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı: Karşıyız, asla yapılmaması lazım - Son Dakika


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