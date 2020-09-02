Cumhur İttifakı'ndan Akay'a eleştiriler - Son Dakika

Cumhur İttifakı'ndan Akay'a eleştiriler

Seyhan Belediye Meclisi Eylül ayı toplantıları eleştirilerle başladı.

Cumhur İttifakı'ndan Akay'a eleştiriler, System.String[]

Seyhan Belediye Meclisi Eylül ayı toplantıları eleştirilerle başladı.

Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı. Gündem dışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Av. Fadime Geçioğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu da, büyük proje olan ve yarım kalan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacağını belirterek, Seyhan ve Adana'ya hayırlı olması dileğinde bulundu. İdarenin yanlışlarını her zaman dile getirdiklerini ancak bu eleştirilere cevaplar alamadıklarını ifade eden Limoncu, "Ortaya koyduğumuz somut örneklerle ilgili bir işlem başlatıldı mı?" diye sordu.

Başkan Akay ise, her somut uyarının değerlendirileceğinden emin olunmasını, subjektif olanlarının da bir bölümünün değerlendirilebileceğini söyledi. Kendisinin bir şeyi bütüncül olarak doğrudur-yanlıştır demeyi kabul etmediğini belirterek, "Ama mutlaka bunlar bir şekilde değerlendirilecektir" ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Şehmuz Uçar, Başkan Akay'ın yaptıkları eleştirilerin bir kısmını dikkate alırken bir kısmını hiç dikkate almadığını söyledi. Yapılan hizmetleri yerinde göstereceğinin söylenmesine rağmen 2 aydır bir gezi yapılmadığını belirten Uçar, "Demek ki gösterilecek bir eser ve proje olmadığı için 2 aydır bu geziyi ertelediniz" dedi.

Gazete Seyhan'dan dolayı Basın ve Yayın Müdürü hakkında zimmet çıkarıldığını, Cumhuriyet Savcılığına da bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Uçar, "Soruşturmanın selameti açısından müdürünün görevden alınması, mahkeme sonuçlanıncaya kadar hiçbir görev verilmememsi gerekirken halen görevde tutuyorsanız söyleyecek bir sözümüz yok" dedi.

Diğer müdürlüklerin doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımını da eleştiren Uçar, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkı değil, 800 bin insanın hakkı yenmiştir" diye konuştu.

CHP'li Kemal Çelik de konuşmasında Dünya Barışını kutladı.

Adana Büyükşehir Belediye eski Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür eden Çelik, o dönemde Alevi kesimi olarak her türlü taleplerinin yerine getirildiğini hatırlatarak, aynı yaklaşımı sosyal demokrat belediyelerden göremediklerinin altını çizerek, "Umuyorum ve diliyorum ki, bundan sonra yerel yönetimlerimizi daha duyarlı olacaklardır" dedi.

AK Parti'li Mustafa Kemal Tunç, Kozan'daki orman yangınında mağdur olan vatandaşlara bir yardım köprüsü oluşturulmak üzere meclis olarak bir yardım komisyonu kurulmasını teklif etti. Tunç, başta kentsel dönüşüm olmak üzere eleştirilerini sıraladıktan sonra, "Göreve geleli 16 ay oldu. Her geçen ay kayıp aylar olmuştur" şeklinde konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay eleştirilere verdiği cevaplarda, Seyhan marketini bir ay sonra açılacağını, iç denetim raporunun hazırlandığını onu da tüm meclis üyelerini göreceğini söyledi. Kentsel dönüşüm konusunda iktidarın olanaklarının devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Toplam 8 maddeden oluşan maddelerin ikisi karara bağlandı.

Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına devam edecek. - ADANA

Akif Kemal Akay, Seyhan, Adana, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 09:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı'ndan Akay'a eleştiriler - Son Dakika

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