Cumhur İttifakı'ndan Ankara'da esnafa 100 milyon liralık destek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar ile esnafa verilecek destek ele alındı. AK Parti ve MHP Grubu, esnafa ve dar gelirliye yardım edilmesi için 100 milyon liralık krediye onay verdi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'ın geçen ay olağanüstü toplantı için Belediye Başkanlığına verdiği dilekçe kabul edilmişti. Bugün yapılan olağanüstü meclis toplantısında, AK Parti ve MHP Grubu'nun oylarıyla esnafa 100 milyonluk destek talebi kabul edildi. Toplantıda ayrıca itfaiye alt yapısının eski olması, can ve mal kaybının önüne geçilememesi nedeniyle bu kuruma 50 milyonluk ilave bir kaynak verilmesi kararlaştırıldı.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, "Ankaralıya her türlü yardım helal olsun" dediler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin mazeret üretmemesi gerektiğini söyleyen Köse, "Alın size destek. Ankaralının sorunlarını çözün" dedi. - ANKARA