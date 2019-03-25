Cumhur İttifakı'ndan Gebze'de Miting Gibi Buluşma
1 saat önce
Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, Akse Sapağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükgöz, "Gebze'de gönüllere dokunacak projelere imza atacağız" dedi
Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Akse Sapağı Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Kocaeli eski Milletvekilleri Eyüp Ayar ve Cemalettin Kaflı'nın da katıldığı program kısa sürede mitinge dönüştü.
"GEBZE İŞİ EHLİNE TESLİM EDECEK"
Programda konuşma yapan AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, "Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı olan Zinnur bey işinin ehli bir isim. İnanıyorum ki, Gebzeli hemşerilerimiz 31 Mart'ta işini ehline teslim edecek. Gebze'de 20 yıl önce çöpten, çamurdan, akmayan sulardan bahsediliyordu. Bu ihtiyaçların hepsi giderildi. Yeni dönemde hayata geçirilecek projelerle Gebze yaşamaktan memnun olunan bir kent olacak" ifadelerini kullandı.
"GÖNÜLLERE DOKUNAN HİZMETLER"
Gebze'de gönül belediyeciliği yapacaklarını söyleyen Büyükgöz, "Hakkın ve halkın razı olduğu bir belediyecilik ortaya koyacağız. Gebze'yi sokak sokak bilen bir kardeşiniz olarak, 33 yıllık tecrübemizi projelere yansıtarak Gebze'de asırlara hükmeden projelere imza atacağız. Kuracağımız gençlik ve çocuk meclisleri ile geleceğimiz olan gençlerin yetişmesinde katkıda bulunacağız. Halk meclisleri ile her mahallede belirli aralıklarla bir araya gelerek, talepleri yerinde dinleyecek ve çözümü için hemen müdahale edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:44 Kaynak: Bültenler
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