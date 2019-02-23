Cumhur İttifakı'ndan Nilüfer'de Gövde Gösterisi

31 Mart seçimleri öncesinde, Cumhur İttifakı Nilüfer'de örnek bir birliktelik sergiliyor. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin ilçe teşkilatları ile belediye meclis üyeleri, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin'in merkez seçim ofisinde bir araya geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in de hazır bulunduğu buluşmaya; AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Ali Hayri Ozan, iki partinin ilçe yöneticileri, ile belediye meclis üyesi adayları katıldı.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ'

Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, gece gündüz demeden çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, Nilüfer'de seçimi kazanacaklarını söyledi. MHP Nilüfer İlçe Başkanı Ali Hayri Ozan da, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek, "Bu birlikteliğin kıyamete kadar sürmesi benim dileğim. Bu birliktelik inşallah bütün coğrafya için emsal teşkil eder ve yeniden güçlü bir medeniyetin temelini atmış oluruz" dedi.

ŞAHİN: NİLÜFER'DE ZAFER YAKIN

AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ise, 1 aya yakındır yürüttüğü saha çalışmalarındaki izlenimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Şahin, "Nilüfer'de ciddi yönetim yanlışları var. Çok çalışarak biz bu seçimi alırız. Sahada yaptığımız çalışmalar bize Nilüfer'de zaferin yakın olduğunu gösteriyor. Ben MHP'ye özellikle teşekkür ediyorum. Kritik zamanlarda ülkenin geleceği için yaptıkları hamleler takdire şayan. 31 Mart seçimleri, devletin bekası için kritik bir dönemeçtir" dedi.

CUMHUR İTTİFAKIMİLLETİN KALBİNDE KURULDU

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de, Cumhur İttifakı'nın milletin kalbinde kurulduğunu belirterek, "Bu bir gönül ittifakıdır. Bir duruştur. 31 Mart'taki zaferden sonra Türkiye'nin ve tüm mazlum coğrafyaların önü açılacaktır. Algı cumhuriyetiyle yönetilen Nilüfer'de değişime ihtiyaç var. O değişimi gerçekleştirecek kadrolar da sizlersiniz. Hem sahaya, hem sandıklara birlikte sahip çıkacağız. Adayımız çok kıymetli ve donanımlı bir ağabeyimiz" diye konuştu.