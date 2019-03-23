Cumhur İttifakı'ndan Osmanlı Mahallesi'nde Gövde Gösterisi

Cumhur İttifakı milletvekilleri ile Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'nin Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla kucaklaştı.

Cumhur İttifakı milletvekilleri ile Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'nin Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla kucaklaştı.



31 Mart seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Özdemir, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, ittifakın kadın ve gençlik kolları, yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyesi adayları, Osmanlı Mahallesi'nde gönülden gönle köprü kurdu. Vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunuşuyla başladı.



Burada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, yerel seçimlerin sadece yerel seçim olmadığının altını çizerek, "31 Mart seçimlerinde yalnızca çalışmalarıyla kendisiyle iftihar ettiğimiz Mustafa Palancıoğlu başkanımızı seçmemiş oluyoruz. Aynı şekilde Memduh Büyükkılıç başkanımızı da seçmemiş oluyoruz. Türkiye ile hesabı olan birtakım unsurlar 31 Mart'ı bekliyorlar. Bu yüzden birlik ve beraberlik içinde olmalıyız." diye konuştu.



MHP Milletvekili İsmail Özdemir ise, AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın gerekçelerini anlatarak, "Ülke olarak karşı karşıya kaldığımız tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere, bir araya gelmemizin Türkiye açısından muazzam kazanımları oldu. Türkiye yeniden iç siyasi tartışmalarla oyalansın istemiyoruz. Artık tarihin ve Cenabı Allah'ın bize yüklediği, Hakk uğruna sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için Cumhur İttifakının başarısını sürdürmek istiyoruz. Bu nedenle 31 Mart'ı el ele vererek, Türkiye'nin yeni şahlanışının miladı haline getirelim." dedi.



Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu da, ülke meselelerinin ilk temas noktasının belediyeler olduğunu ifade ederek, "Bin 398 üyesi olan Türkiye Belediye Birliğinde örnek uygulama yapan tek pilot belediye olduk. İnşallah Melikgazi'de de bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.



Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'de yapacakları çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Asfalt, kaldırım, yol, park, okul, sağlık ocağı gibi birçok konuda Kayseri modeli belediyecilik Türkiye'ye örnek oldu. Bu seviyeden geri dönüş yok. Bunların yanı sıra toplumun temel yapı taşı aile ve aile içinde geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için örnek çalışmaları hayata geçireceğiz. Bütün projelerimiz aileye, gençliğe, esnafa, sanayiciye dokunan, istihdamla, eğitimle, sporla, engellilerimizle ilgili olacak. Türkiye'ye örnek olacağız."



Konuşmaların ardından mahalle sakinlerinin görüş, istek ve talepleri dinlenirken, fotoğraf çekinme istekleri geri çevrilmedi. - KAYSERİ

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