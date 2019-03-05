Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Adayından Kadına Şiddete Karşı Yakın Dövüş Eğitimi

Cumhur İttifakı'nın Adayından Kadına Şiddete Karşı Yakın Dövüş Eğitimi

1 saat önce

Aynı zamanda dövüş sanatları üzerine eğitimler veren Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP'li Süleyman Kocabıyık, kadınların değerli olduğunu, kadına şiddete karşı ücretsiz verdiği kursa belediye başkanı olması halinde de aksatmadan devam edeceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Adayından Kadına Şiddete Karşı Yakın Dövüş Eğitimi, System.String[]
Aynı zamanda dövüş sanatları üzerine eğitimler veren Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP'li Süleyman Kocabıyık, kadınların değerli olduğunu, kadına şiddete karşı ücretsiz verdiği kursa belediye başkanı olması halinde de aksatmadan devam edeceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP'li Süleyman Kocabıyık, aynı zamanda zamanda dövüş sanatları üzerine de eğitimlerde veriyor. Birçok ünlünün korumalığını da yapan Kocabıyık, belirlenen günlerde ise şiddete karşı kadınlara yakın dövüş eğitimleri veriyor.

Seçilse de seçilmese de eğitimleri sürdürecek

Seçim kapsamındaki ziyaretlerinde de kadınlara özel projelerini anlatan Kocabıyık, belediye başkanı seçilse de seçilmese de şiddetle mücadele için kadınlara özel ders vermeye devam edeceklerini söyledi.

Gittiği noktalarda yoğun ilgi gören Kocabıyık, "Belediye bünyesinde, kadınlara yönelik; gasp, taciz, tecavüz, darp gibi sokak olaylarına karşı ücretsiz olarak eğitimler vereceğiz. Verilen eğitimlerin içeriği sokak olaylarını kapsamaktadır. İlçemizde güvenli önlemlerimizi arıtacağız. Seçilsem de seçilmesem de kadınlarımıza bu eğitimleri vermeye devam edeceğim" dedi.

"Belediye başkanı olduğumda özel projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz"

Kadınlara yönelik özel projeler ürettiklerinin de altını çizen Kocabıyık, "Sahilimize, üstü kapanır açılır sistem gece pazarı kuracağız ve ev hanımlarına yer vererek kazanç sağlamlarını destekleyeceğiz. Kadınlarımıza el emeklerini rahatça sergileyerek satabilmeleri için mevcut pazar yerini haftanın 7 günü kullanılabilinir hale getireceğiz. Bunun yanında kadınlarımız için bazı planladığımız projeleri hayata geçirerek teşvikler vereceğiz. Kadınlarımız bizim için değerli ve onlar için belediye başkanı olduğumda özel projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:57 Kaynak: İHA

Politika
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