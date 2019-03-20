Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayına Silahlı Saldırı
22 dakika önce
Cumhur İttifakının Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, bu gece evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Cumhur İttifakının Selçuk
Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi
, bu gece evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Cumhur İttifakı AK Parti
Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim kampanyaları kapsamında çalışmalarını tamamlayıp evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından sol bacağından vurulan Başterzi, Selçuk Devlet hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Başterzi daha sonra İzmir Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis
olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
(Nilüfer Öztürk
Silay/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:56 Kaynak: İHA
AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı
CHP'de Hesaplaşma Sürüyor! Muharrem İnce Hazırlık Yapıyor
Yeni Parti İddialarına İlişkin Bomba Kulis: Ne Davutoğlu ne de Babacan, Sürpriz Bir İsim Hazırlanıyor
Ankara'da 8 Yıldır Aranan "Hayalet" Yakalandı