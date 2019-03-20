Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayına Silahlı Saldırı

Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayına Silahlı Saldırı

22 dakika önce

Cumhur İttifakının Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, bu gece evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayına Silahlı Saldırı, System.String[]
Cumhur İttifakının Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, bu gece evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim kampanyaları kapsamında çalışmalarını tamamlayıp evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından sol bacağından vurulan Başterzi, Selçuk Devlet hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Başterzi daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

(Nilüfer Öztürk Silay/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

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