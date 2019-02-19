Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayları
1 saat önce
Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayların isimlerini seçim kurullarına iletti.
Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayların isimlerini seçim kurullarına iletti.
İttifakı oluşturan AK Parti ve MHP bazı illerde ayrı ayrı adaylar belirledi.
Cumhur İttifakı ile ittifakı oluşturan iki partinin bazı illerde gösterdikleri adaylar bölgelere göre şöyle:
Marmara Bölgesi
İstanbul: AK Parti'li Binali Yıldırım (Cumhur İttifakı)
Edirne: AK Parti'li Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)
Kırklareli: MHP'li Derya Bulut (Cumhur İttifakı)
Tekirdağ: AK Parti'li Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)
Çanakkale: AK Parti'li Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)
Balıkesir: AK Parti'li Yücel Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Bursa: AK Parti'li Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)
Bilecik: AK Parti'li Nihat Can (Cumhur İttifakı)
Yalova: AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)
Sakarya: AK Parti'li Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)
Kocaeli: AK Parti'li Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)
Ege Bölgesi
İzmir: AK Parti'li Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)
Aydın: AK Parti'li Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)
Denizli: AK Parti'li Osman Zolan (Cumhur İttifakı)
Uşak: AK Parti'den Mehmet Çakın, MHP'den Muhammet Fatih Erdoğan
Manisa: MHP'li Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)
Kütahya: AK Parti'den Ahmet Sami Kutlu, MHP'den Alim Işık
Afyonkarahisar: AK Parti'den Mehmet Zeybek, MHP'den Fatih Çetinkaya,
Muğla: AK Parti'den Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)
Akdeniz Bölgesi
Antalya: AK Parti'li Menderes Türel (Cumhur İttifakı)
Burdur: AK Parti'li Deniz Kurt (Cumhur İttifakı)
Isparta: AK Parti'den Şükrü Başdeğirmen, MHP'den Yusuf Ziya Günaydın
Mersin: MHP'li Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)
Adana: MHP'li Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)
Kahramanmaraş: AK Parti'li Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)
Osmaniye: MHP'li Kadir Kara (Cumhur İttifakı)
Hatay: AK Parti'li İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)
İç Anadolu Bölesi
Ankara: AK Parti'li Mehmet Özhaseki (Cumhur İttifakı)
Eskişehir: AK Parti'li Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı)
Konya: AK Parti'li İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)
Kırşehir: AK Parti'den Yaşar Bahçeci, MHP'den Onur Köksal
Karaman: AK Parti'den Mahmut Sami Şahin, MHP'den Savaş Kalaycı
Aksaray: AK Parti'den Enver Dinçer, MHP'den Sefer Alkan
Niğde: AK Parti'den Emrah Özdemir, MHP'den Hakan Er
Kayseri: AK Partili Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)
Yozgat: AK Parti'den Celal Köse, MHP'den Mehmet Erdemir
Sivas: AK Parti'den Hilmi Bilgin, MHP'den Mehmet Er
Nevşehir: AK Parti'den Rasim Arı, MHP'den Filiz Kılıç
Kırıkkale: AK Parti'den Mehmet Saygılı, MHP'den Serdar Yarar
Çankırı: AK Parti'den Hüseyin Boz, MHP'den İsmail Hakkı Esen
Karadeniz Bölgesi
Düzce: AK Parti'den Faruk Özlü, MHP'den Erdoğan Bıyık
Bolu: AK Parti'li Fatih Metin (Cumhur İttifakı)
Zonguldak: AK Parti'den Ömer Selim Alan, MHP'den Hamdi Ayan
Karabük: AK Parti'den Burhanettin Uysal, MHP'den Rafet Vergili
Bartın: AK Parti'den Yusuf Aldatmaz, MHP'den Cemal Akın
Kastamonu: AK Parti'den Tahsin Babaş, MHP'den Rahmi Galip Vidinlioğlu
Sinop: AK Parti'li Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)
Çorum: AK Parti'den Halil İbrahim Aşgın, MHP'den Kenan Şahin
Samsun: AK Parti'li Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)
Amasya: AK Parti'den Cafer Özdemir, MHP'den Mehmet Sarı
Tokat: AK Parti'den Eyüp Eroğlu, MHP'den Adnan Özmen
Ordu: AK Parti'li Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)
Giresun: AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)
Gümüşhane: AK Parti'den Ercan Çimen, MHP'den Sabri Varan
Trabzon: AK Parti'li Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı)
Bayburt: AK Parti'den Fatih Yumak, MHP'den Hükmü Pekmezci
Rize: AK Parti'li Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)
Artvin: AK Parti'li Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)
Doğu Anadolu Bölgesi
Ardahan: AK Parti'li Yunus Baydar (Cumhur İttifakı)
Kars: MHP'li Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)
Iğdır: MHP'li İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)
Erzurum: AK Parti'li Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)
Erzincan: AK Parti'den Cemalettin Başsoy, MHP'den Bekir Aksun
Ağrı: AK Parti'li Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)
Malatya: AK Parti'li Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)
Elazığ: AK Parti'den Şahin Şerefoğulları, MHP'den Bilal Çoban
Tunceli: AK Parti'den Gökhan Arasan, MHP'den Mücella Saler
Bingöl: AK Parti'den Erdal Arıkan, MHP'den Mehmet Ziya Buyankara
Muş: AK Parti'li Feyat Asya (Cumhur İttifakı)
Bitlis: AK Parti'li Nesrullah Tanglay (Cumhur İttifakı)
Van: AK Parti'li Necdet Takva (Cumhur İttifakı)
Hakkari: AK Parti'li Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Kilis: AK Parti'den Mehmet Abdi Bulut, MHP'den Ömer Yabancı
Gaziantep: AK Parti'li Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)
Adıyaman: AK Parti'den Süleyman Kılınç, MHP'den Rıfat Erdem
Şanlıurfa: AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)
Diyarbakır: AK Parti'li Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)
Mardin: AK Parti'li Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)
Batman: AK Parti'li Murat Güneştekin (Cumhur İttifakı)
Şırnak: AK Parti'li Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)
Siirt: AK Parti'li Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:05 Kaynak: AA
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