Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Belediye Meclis Üyeleri Belirlendi

Cumhur İttifakı'nın Belediye Meclis Üyeleri Belirlendi

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleri belirlendi.

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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleri belirlendi.

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile MHP İl Başkanı Serkan Tok'un yaptığı görüşme sonrasında Cumhur İttifakı'nın belirlediği belediye meclis üyelerinin isim listesi şu şekilde:

AKKIŞLA

KONTENJAN

1 ALİ AKTAŞ

ASİL

1 CUMA GÜNDÜZ

2 NURETTİN BOZKURT

3 FATMA ASLANKOÇ

4 DOĞAN KARAKUŞ

5 İSMAİL GÜNÜLTAŞ

6 ALİ SUNGUR

7 SALİH YEL

8 FATMA TOKDEMİR

BÜNYAN

KONTENJAN

1 AYTEKİN ÖZÇELİK

2 AYDIN ÇİMEN

ASİL

1 İHSAN URHAN

2 MEHMET EMRE TAŞÇI

3 ERKAN KAYAPINAR

4 RAMAZAN ÖZTÜRK

5 MEHMET ÇAVDAR

6 MUSTAFA KESKİN

7 MUSTAFA GÖKTAŞ

8 MEHMET KORKMAZ

9 SEHER NAGAHAN ALTUN

10 MAHMUT ARTIK

11 EROL KARA

12 YALÇIN İNCESU

13 AHMET AYTEKİN

ÖZVATAN

KONTENJAN

1 İBRAHİM CARLAK

ASİL

1 MEHMET ÇINARO

2 KEMAL DUMLU

3 EŞREF TURGUT

4 MEHMET ATİK ANGIŞHAN

5 HACI MEHMET KEKLİK

6 ERKAN BULUT

7 ALİ HOROZ

8 OSMAN ÖZDEMİR

DEVELİ

KONTENJAN

1 İSMAİL YAZICI

2 İSMAİL İZMİRLİ

3 HAKAN İSMET MEDENİ

ASİL

1 TUFAN NAYMAN

2 ALİ KABAK

3 MUSTAFA TEMUR

4 ŞERİFE PARLAK

5 NEJLA KELEŞ

6 SELİM AKDOĞAN

7 CUMA ÖZDEMİR

8 ADEM SİNİN

9 ADNAN SEZER

10 MUSTAFA DİNÇ

11 HACI MURAT GÜLLÜ

12 MEHMET TUNA

13 AHMET GÖNEN

14 KELAMİ PAKSOY

15 ŞABEN ÇETİN

16 MUSTAFA EKEN

17 AYHAN ŞAHBAZ

18 KÜBRA VEKLİ

19 HARUN YAVAŞ

20 METİN TARHAN

21 SAMİ BÜLBÜL

22 VEYSEL ZABIN

FELAHİYE

KONTENJAN

1 MENDERES AÇIKGÖZ

ASİL

1 RAMİS KÜCÜ

2 SEDAT BOZKURT

3 OSMAN SEME

4 HÜSEYİN ERKOÇ

5 CEMAL ACER

6 MEHMET KAYA

7 YÜKSEL YILMAZ

8 CEMAL BELEK

HACILAR

KONTENJAN

1 YUSUF ÖZKAYA

ASİL

1 AHMET BOSTANCI

2 BEKİR TUĞRUL

3 ÖMER PINAR

4 YUSUF HAKAN ÖZDEMİR

5 HALİT AYSU

6 FAZİLET KAHRAMAN

7 MUSTAFA GÜRBÜZ

8 YASİN MUTLU

9 Murat ALAĞAŞ

10 YAŞAR NURSAÇAN

İNCESU

KONTENJAN

1 MUSTAFA

KOCASİNAN

KONTENJAN

1 BEKİR YILDIZ

2 ŞERİFE BOZDOĞANLI

3 AHMET KÜRTÜNCÜ

4 AHMET YÜKSEK

ASİL

1 MUAMMER KILIÇ

2 CENGİZ EKİCİ

3 HACI ÇEVİKEL

4 RÜBBİYE REYHAN NALBANTOĞLU

5 MEHMET BERK

6 MUSTAFA DULDA

7 RAHMİ HAMURCU

8 BEHÇET ŞAFAK

9 MUSTAFA GÜLDÜOĞLU

10 HAYRETTİN SEYHAN

11 MUTLU ÖNAL

12 ARİF BALKAYA

13 HACI ERSU

14 NURİYE ÇETİN

15 SEDAT KILINÇ

16 İZZET BUZKAN

17 FİLİZ ERTÜRK

18 AYSEL DANACI

19 EKREM ŞAHİN

20 AHMET AYDIN

21 EMRE İŞLERTAŞ

22 HALUK SEZAİ EKŞİ

23 SÜLEYMAN AKINCI

24 SEYHAN ARİFOĞLU

25 RAMAZAN EREN

26 ÖMER FARUK PALA

27 MUHARREM BAYRAK

28 HAYATİ KARAASLAN

29 VELİ DEMİR

30 HANİFE FİTİL

31 NAİM ÖZKÖK

32 TAMER KILIÇ

33 HACI MEHMET EKMEKYERMEZ

MELİKGAZİ

KONTENJAN

1 MUSTAFA İNCEOK

2 KENAN AKAR

3 NURİYE ŞİMŞEK

4 MEHMET CEYLAN

5 FATMA KABAK

ASİL

1 MEHMET SAVRUK

2 HASAN NURİ KUŞ

3 SAMİ YAĞMUR

4 HÜSEYİN MERCAN

5 AHMET TURAL

6 KASIM BALCI

7 NUSRET UĞURLU

8 DUYGU HOROZ

9 MEHMET BERK

10 MUHAMMED EMRE ÇAMDALI

11 CAFER AKBIYIK

12 MUSTAFA ÇAĞAN

13 HALİL ÖZDEMİR

14 BENGÜ SERPİL

15 AHMET CANLEBLEBİCİ

16 RIFAT HERDEM

17 CELAL HASNALÇACI

18 MEHMET ÇİFÇİ

19 SİNAN TAŞPINAR

20 RIFAT AÇIKGÖZ

21 ADNAN HÜSREVOĞLU

22 AHMET HİDAYET KİRAZ

23 SERDAR KAVAFOĞLU

24 İSMAİL ÜNALMIŞ

25 İSMET ELMAAĞAÇLIOĞLU

26 EMİR NAMALDI

27 ÖMER ÖZER

28 ALİM TAN

29 HACI ÖZTÜRK

30 AHMET ONUR BAŞKAL

31 AHMET YILDIZ

32 AHMET EMİRBAŞOĞLU

33 HASAN TÜRKÜM

34 MEHMET MERT ŞAHİN

35 HAMDİ SELVİ

36 İHSAN NURSAÇAN

37 ÖMER ÇAKIR

38 AHMET BEYDÜZ

39 NEVZAT BARBAROS

40 İBRAHİM SEÇİLİR

PINARBAŞI

KONTENJAN

1 SEZGİN ÖZÇELİK

2 SÜLEYMAN ŞAHAN

ASİL

1 CAHİT ATAV

2 İZHAN BAYKAL

3 HÜSEYİN ACAR

4 ADNAN YUNSUROĞLU

5 ÖZCAN AKKAYA

6 BÜNYAMİN BEDİR

7 NESİRİN KEDEROĞLU

8 MİKDAT TOSUN

9 KEMAL ÇADIR

10 DURMUŞ ÇOŞKUN

11 BEKİR MAĞARA

12 MAHİR TOK

13 MEHRALİ ÖZSOY

SARIOĞLAN

KONTENJAN

1 NURİ BAKIR

ASİL

1 ALİ ÖZYURT

2 İRFAN ÖZKAN

3 AHMET UZUN

4 NALAN UZUN

5 MUSTAFA BAYDAN

6 ARİF SOYTÜRK

7 MUSTAFA DURAN

8 NEJDET KOÇ

9 MEVLÜT ÜNSAL

10 KENAN AKKOYUN

SARIZ

KONTENJAN

1 ÜMİT ÇOŞKUN

ASİL

1 KÜRŞAT ERKEK

2 SALİH DORUK

3 HÜSEYİN EKİNCİ

4 İLHAN KOYUNCU

5 GÜRSEL GÜRBÜZ

6 ALİ UĞUR CANPOLAT

7 SEBAHAT COŞAR

8 DURSUN ÖZDEMİR

9 MUSTAFA TAPAN

10 EMRAH DAL

TOMARZA

KONTENJAN

1 CEMİL BAYRAM

2 KEMALETTİN IŞIK

ASİL

1 YAKUP GÖKTAŞ

2 ÜNAL YAĞMUR

3 RAMAZAN ARSLANTAŞ

4 MUSTAFA AVCI

5 İBRAHİM BULDURUÇ

6 ADEM KILIÇ

7 MUSTAFA ÜNAL

8 YÜKSEL ÜSTÜN

9 FATİH KAYGISIZ

10 BEKİR DEMİR

11 ADEM TÜKENMEZ

12 MUSTAFA İLHAN HELVACIOĞLU

13 TALİP KARAOĞLAN

TALAS

KONTENJAN

1 EMİNE TİMOÇİN

2 ZAFER PAMUK

3 MUSA SOYKARCI

ASİL

1 RAGIP DOST

2 ORHAN SAY

3 HAMİ TÜRKYAR

4 İBRAHİM ATA

5 ÜMİT DİLCİ

6 YÜKSEL SUNGUR

7 CUMHUR YILDIZ

8 SELÇUK ÇAĞAN

9 KEREM ÖZDEN

10 ÇAĞRI DAŞAN

11 ÖMER UĞURLU

12 ALAADDİN CANIPEK

13 MÜJDAT YILMAZ

14 AYTAÇ KIRMİZİTAŞ

15 MURAT İLHAN

16 DUYGU İNCE

17 SUAT ERDOĞAN

18 HALİL GEDİKBAŞ

19 MEHMET KISMET

20 ENES ERTUĞRUL KALIN

21 YAVUZ İNCEDAYI

22 MUSA BURAK SARIALAN

23 HÜSEYİN BAYRAM

24 OSMAN PARLAK

25 ALİ DEMİR

26 MUSTAFA İPEK

27 BATUHAN TAHA ARIK

28 HACI HÜSEYİN DURUSU

YAHYALI

KONTENJAN

1 AHMET BÜBER

2 MERAL KOŞAR

ASİL

1 YAKUP TEZCAN

2 MENDERES YILDIRIM

3 SAMİ ÜSTÜNDAĞ

4 HACI BABA LALE

5 SABRİ ÇAKIR

6 ADNAN CULHA

7 YAŞAR YALÇIN

8 ABDİ DAĞCI

9 ADEM SARIÇİÇEK

10 HÜSEYİN YENİÇERİ

11 FERHAT AKCAN

12 VAHDETTİN MARANGOZ

13 ÖMER CİHAT BÜBER

YEŞİLHİSAR

KONTENJAN

1 FATİH TANŞU

ASİL

1 İLYAS EMRE

2 HARUN BAYRAM

3 BURHANETTİN BOLAT

4 MEHMET TEKATLI

5 ASIM ÖZTOPRAK

6 BAYRAM ÇAKIR

7 BETÜL KARAKUŞ

8 HÜSEYİN EKER

9 ALİ MALKOÇ

10 İLYAS KARAGÖZ - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:51 Kaynak: İHA

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