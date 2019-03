Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın "eski ülkücü" olduğu ifadelerine ilişkin, "Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş.

Bahçeli, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'da gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde halka hitap etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun henüz YPG'ye "terörist" diyemediğini, 15 Temmuz'a "tiyatro" demekten vazgeçmediğini belirten Bahçeli, "YPG, PKK'nın Suriye kolu değil mi? YPG, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanlarımızı, sınır il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızı şehit eden katil ve terörist örgüt değil mi?" ifadesini kullandı.



Yeni Zelanda'da bir vandalın, bir teröristin 51 kişiyi iki ayrı camide şehit ettiğini, 47'sini yaraladığını anımsatan Bahçeli, "Ne var ki CHP Genel Başkanı İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Kılıçdaroğlu, soruyorum sana, bu kadar alçalmayı nasıl başardın? Bu denli gözlerini karartan, vicdanını uyuşturan neydi? Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump'a, Kılıçdaroğlu ne diyecek? Olamaz, yapamazsın çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi?" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Cumhuriyeti'nin hainlere rağmen kurulduğunu, muhasım odaklara, yerli iş birlikçilere, hülasa yedi düvele meydan okuyarak inşa edildiğini anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:



"CHP, İP, HDP, SP, ÖDP, PKK, FETÖ milli bekamızı, Cumhuriyetin ruhunu, milletimizin emsalsiz kazanımlarını, milli birlik ve dayanışma iradesini hem yıkmak hem de kırmak için devrededir. Gezi Parkı'nda denediler, şamarı yediler. 6-7 Ekim olaylarında denediler, bedelini ağır şekilde ödediler. Hendek kazıp çukur açtılar, iç isyan ve istilaya kalkıştılar, açtıkları çukurlara debelene debelene gömüldüler. 15 Temmuz'da denediler, rüzgar ekeyim derken fırtına biçtiler, kıvrana kıvrana sonuçlarına katlandılar. Zillet ittifakına diyorum ki 31 Mart'ta da yapamayacaksınız, Ankara'yı ele geçiremeyeceksiniz. Ankara'nın hızını kesemeyeceksiniz. Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş... Bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. ya ülkücüsündür, ya değilsindir. ya MHP'lisindir, ya da değilsindir. Arası yoktur, ortası yoktur. HDP'ye el avuç açan birisinin boğazına İmralı yuları geçmiş, istikameti Kandil'e çevrilmiştir. Dün CHP'yi kötülerken, bugün CHP'nin filikasına binen bir şahsiyetin siyasi ahlakı, siyasi çizgisi olmayacak, olamayacaktır."



"Zillete hiç düşmedi"



Ankara'nın, Polatlı'dan top sesleri duyulurken bile korkmadığını, ürkmediğini, teslim olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Cumhuriyet'in başkenti nice badireleri atlattı ama taviz vermedi. Hele hele zillete hiç düşmedi." dedi.



Bahçeli, Ulus'taki ilk Meclis'in, bir yandan ülke savunması için fedakarlık yaparken, diğer yandan da işgalciler ve iş birlikçilerin çıkardıkları isyanları bastırmak ve milli birliği temin etmek için uğraştığını kaydetti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin çok zor şartlar altında kurulduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:



"Bize patates, soğan edebiyatı yapanlara 7-8 Ağustos 1921'de yayımlanan Tekalif-i Milliye emirlerini okumalarını tavsiye ederim. Kurtuluş yıllarımızda, her aile birer kat çamaşır, birer çift çarık, birer çift çorap hazırlayıp vatan müdafaası için verdiler. Türk milleti ekmeğini böldü, cepheye gönderdi. Suyunu kıstı, cepheye akıttı. Kuşkusuz her istendiğinde kanını da verdi, canını da verdi.



Bize milliyetçilik anlatan Kılıçdaroğlu, şunu bilmelidir ki milliyetçilik Türkiye düşmanlarına gülücükler saçan, Türk ve İslam düşmanlarına methiyeler düzen bozuk ağızların işi değildir. Milliyetçilik, milletine derin sevgi ve muhabbetle bağlı olmaktır, tarihini bilmektir, kimliğini bilmektir, kökünü bilmektir, ceddini bilmektir. Ey Kılıçdaroğlu, sen kim, milliyetçi olmak kimdir? Zillet ne yaparsa yapsın, Cumhur İttifakı karanlığı aydınlatmak, kuşatmayı yarmak için geliyor."



"Cumhur İttifakı'nda buluşalım"



Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın milli bekayı koruyup kollamak için Ankara'nın ehline emanetini dilediğini belirtti.



"Kime oy vereceğim belli değil, kararsızım' diyen her kardeşime çağrım, gelin Türkiye'nin yükselişi için Cumhur İttifakı'nda buluşalım. Genç kardeşlerim, ilk kez oy verecek evlatlarım, gelin Cumhur İttifakı'nda sözleşelim." diye konuşan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın korkaklara karşı cesurların, hainlere, eli kanlı teröristlere, onlarla iş birliği yapan zillete karşı milli bir ittifak olduğunu söyledi.



Cumhur İttifakı'nın, en samimi ve saf duygularla mukaddesata sahip çıkanların inançlı ve iradeli bir ittifakı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:



"CHP'ye, İP'e oy veren vatandaşlarım, Kürt kökenli kardeşlerim gelin, bu şerefe siz de dahil olun. Çoluğunuza çocuğunuza anlatıp aktaracağınız muhteşem bir anın hatırasını bırakın. Türk ve Türkiye düşmanlarına karşı 'Cumhur İttifakı' diyoruz. İş birlikçiye, bozguncuya, müfteriye, fitneye, Kandil'e, Pensilvanya'ya, Washington'a, Brüksel'e karşı Cumhur İttifakı tek başına direnir iddiasındayız. Temiz siyaset, temiz yönetim, tertemiz Ankara için Cumhur İttifakı. Davamıza gönül vermiş her ülküdaşımı, partimize destek veren her kardeşimi önce sandığa gitmelerini, ardından da Cumhur İttifakı'nın muhterem adaylarına oy vermelerini hassaten bekliyor ve temenni ediyorum."



