Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralıya anlatın." dedi.



Bahçeli, AKM Hipodrom'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerine 8 gün kala Cumhur İttifakı olarak başkentimizin huzurundayız. Cumhur kadar haysiyetliyiz, Cumhuriyet kadar haşmetliyiz. Biz Türk milletiyiz, biz Cumhur İttifakı'yız." ifadesini kullandı.



Ankara'nın özlemleri ve gelecek hayalleri bulunduğunu belirten Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:



"31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. 31 Mart seçimleri Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geçişinden sonraki ilk mahalli idareler seçimidir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nden 281 gün sonra aziz milletimiz sandık başına gitmektedir. 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz, belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı belirlemeyeceğiz. Bunların önünde ve üstünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının teyidini ve tescilini yapacağız."



Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesine, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünün inşa ve ihyasına güçlü bir destek vereceklerini bildirdi.



İstikrarı temellendirilmiş, siyasi gerilimleri en aza indirilmiş, toplumsal huzur ve normalleşmesi sağlanmış bir Türkiye'ye geçiş yapılacağına işaret eden Bahçeli, yeni hükümet sistemiyle uyumlu olmasının beka düzeyinde önemli olan yerel yönetimlerin halkın tercihiyle güvenceye kavuşturulacağını vurguladı.



Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin Ankara'nın önünü kesmeye azmetmişlerle, önünü açmaya yemin etmişlerin seçimi olduğunu kaydetti.



Bu seçimlerin yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacağına işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:



"8 gün sonra ya beka diyeceğiz ya belaya boyun eğeceğiz. ya yurdum diyeceğiz ya da yutulmaya razı geleceğiz. Cumhur İttifakı, milli var oluşumuzun hizmetkarıdır, milli onurun güveni, milli ömrün güvencesidir. Buna karşılık zillet ittifakı kumpastır, komplodur, karanlıktır, kaostur, kavgadır, kargaşa güvertesidir. Ankara dün zilleti reddetti, cumhuriyetin zirvesine yükseldi, dün rezaleti defetti Türkiye'nin haklı gururu sayesinde tırmandı. İnancım odur ki yine başaracak, yeniden bir tarih yazacaktır. Cumhur İttifakı olarak buna and içtik."



Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özhaseki olduğunu anımsatarak, MHP'nin bütün teşkilatlarıyla Özhaseki'nin destekçisi olduğunu vurguladı.



Ankaralı zilletin yanında milli duruşunu ispatlayacak"



Hiç gevşemeden, hiçbir akıl çelici ve istismarcı söze kulak vermeden Cumhur İttifakı'nın zaferine inandıklarını ve bunun için adeta seferber olduklarını anlatan Bahçeli, "Biliniz ki Ankara Türkiye'nin özetidir, öz güvenidir, öz değeridir. Ankara, Türk milletinin ta kendisidir." dedi.



Devlet Bahçeli, hiçbir siyasi devşirmenin Ankara'yı tapulu malı gibi görmemesi gerektiğine değinerek, şunları söyledi:



"Sayın Özhaseki, milletimizin ve Ankara'nın güzide bir mensubu ve evladıdır. Aksini iddia edenler başkentimizin hatırasına, milli birliğin hamuruna, bölücü ve fitne aşılamaya gayret eden namertlerdir. Ankaralı yiğittir, adamlığa sırt dönen namertlerle, geçmişine yüz çeviren nankörlerle işi olamaz. Ankaralı sözünün eridir, özü talan, yalan kişilerle bir araya gelemez, bunlarla bir gelecek göremez. Ankara'ya bakan, Ankara'yı kavrayan her vicdan sahibi milli bekamızın hayati önemini idrak ve ifade edecektir. Sandık başına giden her sağduyulu kardeşim, 15 Temmuz'da tepemizden atılan bombaları, yağdırılan kurşunları ve FETÖ işgal teşebbüsünü hatırından çıkarmayacak, kararını buna göre verecektir. Her Ankaralı, zilletin yanında hizalanmış, ekonomik tetikçilerin, döviz baronlarının yeniden başlayan operasyonlarını, iç ve dış saldırıları dikkate alıp milli duruşunu ispatlayacaktır. Bunun için dürüst bir mizaç, düzgün bir meşrep, milli ve dirayetli bir müktesebat yeterlidir."



"Türk milleti bunu asla kabul edemez"



Beka sorunu yok demenin, milli mücadeleyi unutturmak demek olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Beka sorunu yok demek, Türklerin Anadolu'dan nihai olarak çıkarılmasını projelendiren tarihi şark meselesine göz yummak demektir. Beka sorunu yok demek, Ankara'nın başkent olarak tarih sahnesine çıktığı sürecin kesilmesi demektir. Beka sorunu yok demek, hak ile batılın, haç ile hilalin, iman ile küfrün, millet ile zilletin tarihi mücadelesini unutmak demektir." diye konuştu.



"Tehdit açıktır, karşımızdaki seçenek bellidir. ya bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milleti bir ve bütün tutulacak ya da acıklı ve kanlı şekilde bölünüp parçalanacaktır." ifadelerini kullanan Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:



"Kısaca bekaya dudak bükmek mahsurludur, sakattır, çok tehlikelidir. 31 Mart beka seçimi değil, belediye seçimidir, beka sorunumuz da yoktur' diyen gafiller, bize ne söylemeye çalışıyorlar? Bu zillete kucak açanlar, muhterem ecdadımızın yüzüne yarın nasıl bakacaklar? Ne anlatacaklar, hangi bahaneleri ileri sürecekler? Gafletteydik, görmedik, bilmedik, düşünmedik mi diyecekler? Oy peşindeydik, günü kurtarmaya çalışıyorduk mu diyecekler? Pazarlıklar böyleydi, arkamızdan itiyorlardı mı diyecekler? Çaresiz kaldık, tutsak alındık, boynumuzu eğdik mi diyecekler?



Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak? Bunun vebalini nasıl üstlenecek? Zillet ittifakının ortakları bunun hesabını iki cihanda nasıl verecekler? Hayır, Türk milleti bunu asla kabul edemez, Ankaralı kardeşim bu ihanete yenilmez, bu ihaneti yemez, yutmaz. Mezhebi, kökeni, yöresi ne olursa olsun hiçbir kardeşim buna razı olmaz."



"Cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü açıklayın"



Bahçeli, Türkiye'nin bir ve bütün olduğunu, Ankara'nın aşılmaz kale gibi yükseleceğini ve bu oyuna gelmeyeceğine işaret etti.



Ankaralıların, kardeşliğine, birliğine ve varlığına musallat olan bu tehlikeyi elinin tersiyle iteceğini belirten Bahçeli, "Sonsuza kadar var olmanın inancıyla, zilletin muhataplarına hak ettiği dersi verir. Sınır içinde, sınır ötesinde, dağda, mezrada, ovada vatan evlatlarına kanlı saldırılar yapan, hain pusular kuran, alçak suikastlar düzenleyen teröristlerin başkent Ankara'da ne işi vardır? Bunları belediye meclis üyelikleriyle taltif etmek nasıl bir sorumsuzluktur?" diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu zillete nasıl tamam dediğini, FETÖ'yle, PKK'yla aynı çizgiye nasıl yuvarlandığı sorusunu soran Bahçeli, şunları kaydetti:



"İP zilletin çekim alanına nasıl girmiştir? HDP'nin son dönemlerde sivri ve kirli diliyle öne çıkan eş başkanı açık açık ve aynen diyor ki, 'Mansur Yavaş da bilecek ki, seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür'. Ankara'yı yavaşlatmaya çalışanlar, bu zelil itirafı da ajansınıza sordunuz mu? Konuyla ilgili herhangi bir görüş aldınız mı?



Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajanda da yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralıya açıklayın. 'Ajans' deyip kıvırmayın. HDP eş başkanı koz veriyor deyip, suçlamalardan kaçmayın. Sahte senet düzenleyip kumpasa bağlamayın. HDP sevgisini dilim sürçtü deyip kapatmayın. Şaibeli ve sahte diplomalı kişilerle açtığınız haram tezgahınız bir anda bozulunca, eski dostlarınıza şizofren diye bağırmayın. Vergi kaçakçılığı yaptıktan, onca alavere dalavereye saptıktan sonra çıkıp da Ankaralı kardeşlerimin yüzüne baka baka yalan söylemeyin."



Bahçeli, "Ankaralı PKK'ya nasıl evet diyecek?" sorusunu yönelterek, "Ankaralı, 'Sözde Kürdistan'da kazanıp batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyen bölücülerle aynı kareye nasıl girecek? Bu reva mıdır? Bu hak mıdır? Bu Ankaralıya nasıl yapılacaktır?" dedi.



(Sürecek)

