Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
- Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'una gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması Cumhurbaşkanı ve AK Parti...
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:27 Kaynak: AA
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