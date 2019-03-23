Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal'in yalanları bitmiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal'in yalanları bitmiyor. 'Hatay'a biz 7 tane baraj yaptık.' diyorum. Diyor ki 'Belediye başkanına sordum gerçekten burada 7 tane baraj yapıldı mı?' ve belediye başkanı da demiş ki 'Burada baraj yok ki.' demiş. Senin belediye başkanlarının da kılavuzu karga." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Hipodrom'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.



Erdoğan, Ankara'da 23 baraj, 10 gölet ve 16 sulama tesisi inşa ettiklerini belirterek, 8 baraj, 3 gölet ve 9 sulama tesisinin inşaatının ise sürdüğünü söyledi.



Ankara içme suyu Gerede sisteminin ikinci aşamasının yapımında sona gelindiğini açıklayan Erdoğan, "Gerede-Ulusu Çayı kaynağından aldığımız suyu 32 kilometrelik isale hattıyla Ankara şehir merkezine getirerek başkentimize ilave içme suyu sağlayacağız." diye konuştu.



"Bay Kemal'in yalanları bitmiyor"



"Ama bu arada Bay Kemal'in yalanları bitmiyor. 'Hatay'a biz 7 tane baraj yaptık.' diyorum. Ertesi gün bir açıklama yapıyor. Diyor ki 'Belediye başkanına sordum gerçekten burada 7 tane baraj yapıldı mı?' ve belediye başkanı da demiş ki 'Burada baraj yok ki.' demiş. Senin belediye başkanlarının da kılavuzu karga." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Onlara sorduğun zaman 'Baraj nedir?' diye bilmezler. 'Gölet nedir?' diye sorsan bilmezler. Ben delille konuşurum. ya bu adam akşam yalan, sabah yalan. Hayatı bu. Kardeşlerim gelin hem Hatay'ı kurtaralım. Hem de 31 Mart'ta şu CHP'ye gönül verenleri de bu yalancıdan kurtaralım."



Ankara'da yeni doğal gaz projeleri



Ankara'da 17 ilçenin doğal gaz kullandığını hatırlatan Erdoğan, "Az önce izlettim eski Ankara'yı. Hava kirliliğini gördünüz değil mi? Şimdi nasıl? Kaldı mı hava kirliliği? Herkes pırıl pırıl mı? Bu yıl Haymana'ya, iki yıla kadar Ayaş, Kalecik ve Bala'ya. Üç yıla kadar da Çamlıdere, Evren, Güdül ve Nallıhan'a doğal gaz getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"12 kilometrelik bir kültür rotası kazandırıyoruz"



Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin önemli projeleri olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış başkentimizde ilk yerleşim yeri olan Ankara Kalesi'ndeki Ak Kale burcundan başlayıp Atakule'de sonlanacak 12 kilometrelik bir kültür rotası kazandırıyoruz. Kültür yolu hattında bulunan cami, müze, tarihi eser, anıt gibi 411 eserimizi yeni baştan ele alarak, Ankara'nın kültür hayatına sunacağız."



"Ulus trafiğini yer altına alıyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulus trafiğinin iki ayrı tünelle yer altına alınacağını ve Ulus Meydanı'nın yayalaştırılacağını kaydetti.



Yayalaştırılan alandaki Gençlik Parkı ile Hacı Bayram-ı Veli Cami arasındaki ulaşımın tramvayla sağlayacağını ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Ulus Meydanı sinema, konser, uluslararası festival, milli bayram etkinlikleri, tiyatro gibi etkinliklerin merkezi haline gelecek. Ulus Kültür Merkezi ve dolmuş durakları kompleksi projesiyle kültür merkezini kapalı otopark ve dolmuş durakları ile başkentlilerin hizmetine sunacağız. Yine bu bölgede Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatına dair kesitlerin işleneceği, dönemin özelliklerinin sergileneceği bir İslam medeniyetleri müzesi yapıyoruz."



"Hacı Bayram-ı Veli Cami ile Ankara Kalesi arasında bir teleferik kuracağız"



Erdoğan, Ankara'nın iki önemli değeri olan Hacı Bayram-ı Veli Cami ile kültür yolu başlangıcı Ankara Kalesi arasında bir teleferik kuracaklarını da söyledi.



Teleferikle Ulus bölgesiyle Ankara Kalesi ve çevresine ulaşımın kolaylıkla sağlanacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ankara Kalesi ve civarındaki tarihi bölgelerin sokaklarını da yeniden ele alarak kültür projemize uygun hale getireceğiz. Arkeolojik sit sınırları içerisinde yer alan Roma Tiyatrosu'nu aslına uygun olarak restore ederek arkeolog park olarak düzenleyeceğiz. Milli mücadele yıllarında kullanılan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesiyle Ankara Etnografya Müzesinin de bulunduğu namazgah tepe açık havada ibadete uygun şekilde düzenlenecek."



"13 millet bahçesi, 20 adet kamp karavan alanı yapacağız"



Erdoğan, gelecek dönemde Ankara'ya toplamda 13 millet bahçesi ve 20 adet kamp karavan alanı yapacaklarını belirterek, "Sadece çocuklara özel bir çocuk köyü kuruyoruz. Burada çocuklar eğlenirken öğrendikleri eğitici bir ortam oluşturuyoruz. Mehmet Özhaseki başkanımızın tüm projeleri saymaya kalksak günler saatler yetmez." dedi.



"Bu kardeşiniz, inşallah 4 buçuk yıl Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olarak şahsım, büyükşehir belediye başkanı olarak inşallah Özhaseki kardeşim ve Cumhur İttifakı olarak ilçe belediye başkanlarımız el ele vereceğiz. Kabine zaten şu anda biz yönetiyoruz. Başkentimiz Ankara'yı evelallah çok daha farklı bir yere taşıyacağız." diyen Erdoğan, şunları söyledi:



"Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Onun için durmak yok. Bu konuda çok büyük gayretle de sahte senetlerle meydanlarda dolaşan bu şahıstan Ankara'ya asla bela vermeyin. Buna da hazır mıyız? Çünkü bazı işler vardır ki yanlış tercihte bulunulduğunda ya telafisi mümkün değildir ya da telafisi çok uzun bir zaman alır. İşte seçimler de böyle. Sandıkta atılacak yanlış bir adımın, telafisi bir şehrin bir ülkenin sadece 5 yıllık dönemine değil, çok daha uzun zamanına mal olur. Zira yıkmak, bozmak kolaydır. Yapmak inşa etmek hele hele düzeltmek ise çok zordur."



"Ankara tercihini kalkınmadan ve özgürlükten kullanacaktır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın tercihini yıkımdan ve yasaklardan değil, kalkınmadan ve özgürlükten kullanacağına olan inancını dile getirdi. Ankara'nın 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçelerde hizmet etmek için tüm hazırlığı tamam olan, yüreği bu aşkla atan belediye başkanlarıyla yoluna devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:



"Hazır mıyız? Ankara 31 Mart'ta hizmet siyasetine sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta gönül belediyeciliğini tercih ediyor muyuz? Ankara 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Rabb'im hepimizden razı olsun. Ankara'ya lazım olan hizmetleri yaparsa Mehmet Özhaseki yapar. Büyükşehir belediye başkanımız Mehmet Özhaseki kardeşimizi ve Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarını sizlere emanet ediyorum. Sizlere sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."



Notlar



Eşi Emine Erdoğan'la miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalardan önce MHP Genel Başkanı Bahçeli ile kısa bir süre sohbet etti. Sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bulundu.



Türk bayraklarıyla süslenen miting alanına "Cumhura mühür vuracağız, zillete engel olacağız", "Çeken bilir derdimizi, yanıp duran gönlümüzü, alsalar da ömrümüzü dönmeyiz geri senin yolundan", "Özhaseki gelecek istikrar sürecek", "Cumhur İttifakı milli bekanın teminatı", "Tüm gençliğin kararı Cumhur İttifakı" ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin fotoğrafının bulunduğu "Yolunuz yolumuzdur, sevdanız sevdamızdır", "Sağduyunun birlikteliği" yazılı pankartlar asıldı. Sahnenin iki yanına ve alanın arka bölümlerine dev ekranlar kuruldu.



Miting öncesinde AK Parti'ye uyarlanan "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısı için hazırlanan video gösterildi ve katılımcılar hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti. Mitingde Cumhur İttifakı için hazırlanan şarkılar ve AK Parti'nin seçim müziklerinin yanı sıra MHP'nin miting şarkısı "Türkiyem" de dinletildi.



Erdoğan konuşmasından önce eşi Emine Erdoğan ile vatandaşları selamladı. Konuşmasının başında ve sonunda "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik eden Erdoğan, mitingin tamamlanmasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı. Erdoğan ve Bahçeli mitinge katılanlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıttı.



Mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da birer konuşma yaptı.



Mitingte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile çok sayıda milletvekili de yer aldı.



(Bitti)

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