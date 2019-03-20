Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Büyük Bir Zaferle Çıkacağı Seçimi Yaşayacağız"

Cumhur İttifakı'nın Büyük Bir Zaferle Çıkacağı Seçimi Yaşayacağız"

1 saat önce

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, "Listelerine PKK'nın siyasi acentesi HDP'lileri dolduranlar, 31 Mart akşamı büyük Türk milletinden büyük bir tokat yiyecektir.

Cumhur İttifakı'nın Büyük Bir Zaferle Çıkacağı Seçimi Yaşayacağız
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, "Listelerine PKK'nın siyasi acentesi HDP'lileri dolduranlar, 31 Mart akşamı büyük Türk milletinden büyük bir tokat yiyecektir. Sandıklarda yere serilecekler." dedi.

Kotra, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Edirne'de, MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti ile kurdukları Cumhur İttifakı'na Türk halkının teveccüh gösterdiğini anlatan Kotra, seçimlere iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Seçimlerden büyük bir zaferle ayrılacaklarını vurgulayan Kotra, şunları söyledi:

"Milletimiz artık her şeyi çok iyi görüyor. Karşımızda bir zillet ittifakı var. İstanbul, Ankara ve İzmir listelerine baktığımız zaman nasıl bir ittifaka karşı mücadele ettiğimizi milletimiz görüyor. Listelerinde PKK'nın siyasi acentesi HDP'lileri dolduranlar, 31 Mart akşamı büyük Türk milletinden büyük bir tokat yiyecektir. Sandıklarda yere serilecekler.

Cumhur İttifakı'nın büyük bir zaferle çıkacağı seçimi yaşayacağız. Ben Zonguldak, Tekirdağ ve Edirne illerinde görevliyim. Bu üç ilimiz başta olmak üzere, Türkiye'deki her seçim noktasında halkımızın desteğini güçlü şekilde hissediyoruz. Seçimlerde büyük bir zafer yaşayacağız. Milletimiz bizim yanımızda."

Kotra, daha sonra Cumhur İttifakı'nın AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz'ın seçim çalışmalarına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lucescu'nun Temsilcisi Süreyya Ertuğrul: Beşiktaş'a Gelebilir Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu Şoförden Örnek Davranış! Kullandığı Otobüsü Durdurup, Yere Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 19:00:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Büyük Bir Zaferle Çıkacağı Seçimi Yaşayacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]