Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"
46 dakika önce
Eski başbakanlardan Tansu Çiller, "Ben inanıyorum ki sandığa gidilecek ve o sandıkta Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak.
Eski başbakanlardan Tansu Çiller
, "Ben inanıyorum ki sandığa gidilecek ve o sandıkta Türkiye
birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak." dedi.
Yenikapı'daki Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul
Mitingi"ne katılan Çiller, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Önümüzdeki 4,5 yılı nasıl geçireceğiz meselesi var sadece, istikrarsız bir Türkiye'de kısır döngülerle mi geçireceğiz bunu, yoksa istikrarla çözüme mi yöneleceğiz? Hep birlikte daha büyük bir Türkiye mi? Ben inanıyorum ki bugün, bir hafta sonra sandığa gidilecek ve o sandıkta Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak. Birlikte yürüyüşle Türkiye'yi gelecekteki nesillerin daha güzel Türkiye'sine, daha büyük Türkiyesi'ne birlikte taşıyacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:01 Kaynak: AA
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