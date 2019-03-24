Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara 'eyvallah' ederiz. Sizin, bu milletin kim olduğunu hala öğrenemediler.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara 'eyvallah' ederiz. Sizin, bu milletin kim olduğunu hala öğrenemediler. Bu millet, iyiliğin ve güzelliğin ta kendisidir. Sizler, mütevazi, samimi, çalışkan Anadolu insanlarısınız." dedi.



Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmada, 1994'te İstanbul'u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak bu kenti yönetmeye talip olmakla şanslı olduğunu söyledi.



İstanbulluların sandıkta vereceği oyla başkan seçilmesi halinde çok daha fazla çalışacağını anlatan Yıldırım, farklı medeniyetlere başkentlik yapmış kenti, dünyanın yıldızı yapacağını ifade etti.



Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yüz binlerin Yenikapı Etkinlik Alanında topladığını hatırlatarak, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliği ve dirayetiyle o gece hak ettikleri cevabı verdiklerinden, Cumhurbaşkanımızdan sonra ilk görüştüğüm lider Sayın Devlet Bahçeli oldu. Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz İttifakı, Cumhur İttifakı esasında o gece kuruldu. Şimdi de beka için 'Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu ittifakı, cumhurun ve İstanbul'un geleceği için devam ettiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



- "Ayırmak yok, ötekileştirmek yok"



Bu birlik ve beraberlik olduğu müddetçe İstanbul ve Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir derdinin olmayacağına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:



"1994'te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak, Cumhuriyetimizin 100. yılında da İstanbul'u dünyanın yıldızı yapacağız. İstanbul hazır mısın? 31 Mart'ta evet diyor muyuz? İstanbul'u sükunetle, ortak akılla, ehliyetle, gönül birliğiyle tabii ki icraatla hem de yıldırım hızıyla herkesin mutlu olacağı bir kent yapacak, herkesin hakkını aldığı bir yönetimi mutlaka ortaya koyacağız. Bu muhteşem tablo 'İstanbul 1 Nisan'ı karşılamaya hazır' diyor. Yine bizi mahcup etmediniz. Bu meydanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ışığı parlıyor. Bu meydanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç hilali dalgalanıyor. Bu meydanda Cumhur İttifakı'nın gür sesi yankılanıyor. Bu muhteşem tablodan gurur duyuyor, güç alıyoruz. Şu ana kadar azimle, gayretle nasıl çalıştıysam, bundan sonra da öyle çalışacağım. Gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle aziz İstanbul'a aynı heyecanla, aynı kararlılıkla hizmet edeceğime Yenikapı'da sizlerin huzurunda söz veriyorum. 'Bizden, sizden, o partiden, şu partiden' diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Herkes için çalışacağız. Çünkü bize yakışan sevgi ile çalışmak ve İstanbulluya hizmet etmektir. Eğer siz mutlu olursanız ben daha çok mutlu olacağım. Ayırmak yok, ötekileştirmek yok. İnancımızda, birlik, beraberlik, kardeşlik ve birlikte Türkiye olmak var. Türkiye'yi cennet yapan bu güzel duygulardır. İstanbul'u cennetten köşeye dönüştürmek, bu anlayışla mümkün olacak."



- "Türkiye, insanlığın ve merhametin son kalesidir"



İnsanların birbirini daha çok sevmesi ve daha çok kucaklaşmaları gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Daha çok kaynaşacağız. Sahip olduğumuz zenginlikleri hep hatırlayacağız. Etrafta terör var. Savaş, şiddet ve kötülük var. Bölmek, ayırmak isteyenler var. Ama bir de Türkiye ve İstanbul var. İşte burası Yenikapı. Yenikapı ruhu var. 15 Temmuz'da yenilmeyen Türkiye'nin ruhu burada. Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara 'eyvallah' ederiz. Sizin, bu milletin kim olduğunu hala öğrenemediler. Bu millet, iyiliğin ve güzelliğin ta kendisidir. Sizler, mütevazi, samimi, çalışkan Anadolu insanlarısınız. Türkiye, insanlığın ve merhametin, son kalesidir." ifadelerini kullandı.



Bir hafta sonra sandık başına gidileceğini hatırlatarak, destek isteyen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Nasıl bir İstanbul'da yaşamak istediğinizi cümle aleme göstermeye hazır mısınız? Vereceğiniz her oy, İstanbul'un aydınlık yarınları demek. Daha çok iş, daha çok aş, daha çok bereket, daha çok üretim demek. Daha rahat ve kolay bir ulaşım demek. Daha konforlu bir yaşam demek. Mühür sizde. Sandıkta kardeş İstanbul çıkacak buna var mısınız? Sandıktan güçlü, üreten İstanbul çıkacak buna var mısınız? Sandıktan, tecrübe çıkacak buna var mısınız? Sandıktan büyüyen, yükselen Türkiye çıkacak, buna hazır mısınız? Size daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte bu söz, Yıldırım sözüdür. Kalbi İstanbul için atan, gönlü Türkiye sevdasıyla dolu kardeşlerim harikasınız. Hiç merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Işıl ışıl, yeşile doymuş, çiçekle ağaçla su ile hemhal olmuş, çok üreten, kazanan, kolay ulaşılan ve huzur içinde yaşanılan bir İstanbul hepimizin hakkı. Bu İstanbul'da trafik ve ulaşım çile olmaktan çıkacak."



- "İstanbulluları mutlu edecek çok güzel planlarımız var"



Binali Yıldırım, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler hakkında da bilgi vererek, "Kaldırımlar, sahiplerine verilecek. İstanbul'da birlikte yaşamanın tadını çıkaralım. 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine hazır mısınız? Bunu yapmaya gücümüz var. Bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz, planlarımız, projelerimiz hazır. Cumhurbaşkanımız bazı projelerden bahsedecek. Ancak bütün İstanbulluları mutlu edecek çok güzel planlarımız var. Bu imkanları, adil bir şekilde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ben hazırım sizler de hazır mısınız? 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na İstanbul'da ve ilçelerinde rekor oyla sandıkta çıkarmaya var mısınız? 31 Mart'ta hep birlikte büyük ve kardeş İstanbul olalım. Finali Binali ile yapalım mı?" şeklinde konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, bir buçuk yıl boyunca İstanbullulara hizmet etme gururu yaşadığını belirtti.



Kendisinden sonra çok daha bilgili, birikimli, tecrübeli bir isim olan Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini hatırlatan Uysal, "İnşallah sizin desteğinizle 31 Mart'tan sonra ben de bu görevi Sayın Binali Yıldırım'a devredeceğim." dedi.

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