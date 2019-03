Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'ya Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını koyduklarını belirterek, "İnşallah seçimden kısa bir süre sonra da buranın resmi açılışını yapacağız. Uluslararası toplantılarımızı da inşallah burada yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"nde vatandaşlara hitap etti.



İstanbul'u sadece aşkla sevmekle kalmayıp kente aşkla hizmet ettiklerini ifade eden Erdoğan, 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu andan itibaren, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde de şehre yapılan her hizmetin bizzat takipçisi olduğunu vurguladı.



Her alanda şehri tarihinde görülmedik hizmetlerle, hedeflerine hazırlamanın gayreti içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, alandaki ekranlardan 17 yılda İstanbul'a yapılan yatırımları gösterdi.



Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor? '17 yılda ne yaptınız'. Eline, diline dursun. Bak izle, izle. Haliç Kongre Merkezi'nde de aday tanıtımı yaptı. Buna rağmen, 'Ne yaptınız?' diyor. Haliç'in bataklığını bilmez ki. Türkiye'den haberi yok. Millet bahçelerini görüyor musunuz? Bay Kemal gel bir Marmaray'dan geç. Avrasya Tüneli'nden geç. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bir geç. Osmangazi Köprüsü'nden bir geç. Gözü var görmez, dili var hakkı söylemez. Niye? Kalpleri mühürlü." diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'dan belediye başkan adayı olduğunda Kağıthane'yi Kağıttepe yaptığını belirten Erdoğan, belediye başkanı olduğu zaman kentte 50 bin doğal gaz abonesi olduğunu, cezaevine girerken bu sayının 1 milyon 250 bine geldiğini, şu an ise doğal gaz abonesi sayısının 5,5 milyona ulaştığını anlattı.



Kente çöp gazından elektrik üreten tesisler, yeşil alanlar ve spor tesisleri yapıldığını dile getiren Erdoğan, "Şimdi gelelim CHP'nin İstanbul'una." diyerek, kentte o dönem susuzluk yaşandığı, hava kirliliğinin olduğu ve çöp yığınlarının bulunduğu görüntüleri ekranlardan gösterdi.



"Bay Kemal bu sizin İstanbul işte." diyen Erdoğan, o dönemde susuzluk yaşandığını, hava kirliği ve çöpün çok olduğunu anlattı. Erdoğan, bu şekilde devralınan İstanbul'da hava kirliliği, çöp sorunu ve susuzluk sıkıntısının kalmadığını dile getirdi.



Erdoğan, 140 kilometre uzaktan dağları delerek Istranca'dan kente su getirildiğini, yine Melen'den 180 kilometreden İstanbul'a su taşındığı, boğazın altından Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan da Anadolu'ya, içinden araç geçecek kadar büyüklükte tünel yapıldığını, bununla da kentte 2040'a kadar su sıkıntısı yaşanmayacağını kaydetti.



"Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın. Getirdiğin kişi, şu anda İstanbul'un bir ilçesinin belediye başkanı." diyen Erdoğan, partisinin belediye başkan adayının yıllarca Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapan, büyük bakan Binali Yıldırım olduğunu, böyle bir kente de rastgele bir ismin yakışmayacağını anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Ankara'ya da kenar köşe bir ilçenin belediye başkanını aday gösterdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:



"İki kez kaybetti. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi büyükşehirin belediye başkanı olan, daha sonra belediyeciliğin devletteki üst makamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığını yapan, yeni yönetim sistemiyle de genel başkan yardımcısı yaptığım ve yerel yönetimlerden sorumlu Mehmet Özhaseki kardeşimizi de Ankara'ya büyükşehir belediye başkanı yaptık. Olacak. Onun için diyorum böyle, inanıyorum. Çünkü dün resmi rakamla Ankara'daki mitingimizde de 450 bin kişi vardı. Rastgele, üzerinde birçok spekülasyonun olduğunu, kenar köşe bir ilçe belediye başkanını getirdi İzmir'e belediye başkanı adayı yaptı. Hakkındaki spekülasyonlar çok ileri. Terör örgütüyle el ele, iç içe, geçmişi itibarıyla ne yazık ki kirli. Böyle birisini İzmir'e layık gördüler."



Erdoğan, kendilerinin de İzmir'e Denizli'de iki dönem belediye başkanlığı yapan, daha sonra ekonomi bakanlığı da yapan Nihat Zeybekçi'yi getirdiklerini belirterek, "Bu şehirlere sıradan birileri olmaz. Bay Kemal'in böyle bir yönetim kabiliyeti yok. İnanın beş koyun verin, kaybedip gelir. Yok, ufuk, mufuk. Ufku olmayanın, yönetim kabiliyeti de olmaz." dedi.



"Barışın kararları verilecek"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a neler yaptıklarını özetleyen bir film gösterdiklerini anlatarak, bir sürpriz daha yapmak istediğini söyledi.



"Hani bizim meşhur bir yaslı adamız var ya. Bakın biz yaslı adamızı da şu anda ne hale getirdik." diyen Erdoğan, Yassıada'daki çalışmalarını ekranlardan göstererek, adanın uluslararası toplantıların ve görüşmelerin merkezi haline getirileceğini, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.



Erdoğan, Adnan Menderes ve iki arkadaşının idam karanının verildiği adada barışın ve özgürlük mücadelesinin kararlarının verileceğini ifade ederek, "Onunun için biz buraya Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını koyuyoruz. İnşallah seçimden kısa bir süre sonra da buranın resmi açılışını yapacağız. Uluslararası toplantılarımızı da inşallah burada yapacağız. Dünyada bazı böyle ilginç örnekler vardır, bunun için de en güzel örnek olsa olsa burası olur dedik. Bir taraftan yaslı ada onun karşısındaki Sivri adayı da buraya ek olarak projenin içerisine koyduk. Bu da hayırlı olsun. Bunlar gören gözler, duyan kulaklar, konuşabilen diller içindir. Kalbi kararmış olanlara, gönlü örümcek bağlamış olanlara bunların hiç biri bir şey ifade etmez." diye konuştu.



"Nereden nereye"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlıkların yanında büyükşehir belediyelerinin çok büyük hizmetlere imza attığını dile getirerek, toplu taşımada 1994 öncesinde kentte 1596 otobüsü olduğunu, Ikarus marka bu otobüslerin pislikten geçilmediğini, kokudan durulmadığını, oturulan yerden mazot ve yağla kalkıldığını söyledi.



Bunun CHP zihniyeti olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Benim milletime Ikarus otobüsler layık mı ya. Milletime niçin Mercedes olmasın, Man olmasın, BMC olmasın. Bunları getirmemiz lazım. Diğerlerinde de havalandırma falan yoktu. Ama bunlarda havalandırmayla, her şeyiyle bu otobüsler İstanbul'da sefere çıktı. Sayıyı nereye tırmandırdık. 6 bin 265 araçta, 775 hatta İstanbul'a ve İstanbulluya hizmet etmeye başladılar. Şu anda günde ortalama 4 milyon İstanbulluyu bunlar taşıyor. Otobüslerimizin yarısında ücretsiz internet hizmeti de veriliyor. Nereden nereye. 1994'te sadece 10 deniz otobüsü olan İstanbul'da bugün 57 yolcu gemisi ve 2 arabalı vapur ile 22 hat ve 110 iskelede deniz ulaşımı veriyoruz. Sadece yollar inşa etmiyor şehir trafiğini de doğrudan etkileyen park sorununa kalıcı çözümler getirdi. İstanbul'un otopark kapasitesini yüzde binin üzerinde artırarak 42 bin araç kapasitesine ulaştık. Hedefimiz 2023'e kadar otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır."



Erdoğan, kente su konusunda ayrıca Türkiye'nin büyük çaplı çelik boru hattı olan Ömerli Çamlıca İsale Hattının hizmete alındığı vurgulayarak, Haliç'teki temizle çalışmasının da dünyada örnek bir adım olduğunu söyledi.



Kasımpaşalı olduğunu, sandalla Haliç'te karşıdan karşıya geçerken zorlandıklarını, belirlenen adacıkların arasından sandalla geçerken adeta çalım attıklarını belirten Erdoğan, birçok üniversitedeki hocaların tek çare olarak Haliç'in doldurulmasını söylediğini anlattı.



"Bunun hesabını tarih bizden sorar, doğa bizden sorar. Nasıl bu güzelim yeri hafriyatlarla dolduracağız. Olmaz." dediklerini ifade eden Erdoğan, çalışmaları uzattıklarını, sonunda da anlaştıkları firmanın gayretiyle de Haliç'in temizlendiğini, yaklaşık 2,5 milyon metreküp balçık çıkarıldığını aktardı.



Erdoğan, balçığın da 9,5 kilometre uzaklıktaki Alibeyköy'deki taş ocağına adeta petrol boru hattı gibi bir sistemle pompaladıklarını, çamurun ocakta kaldığını, süzülen suyun da tekrar Haliç'e gönderildiğini dile getirdi.



Bu şekilde 650 bin metrekarelik bir alan kazanıldığını ve devasa bir oyun parkı yapıldığını vurgulayan Erdoğan, çevresinde de yerleşim alanının oluşmaya başladığını kaydetti.



Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nin yerinin de Sütlüce'de kesim merkezi olduğunu, bölgede sakatatçıların bulunduğunu belirterek, "O muhteşem Haliç Kongre Merkezi yapıldı. Etraf bir anda değişti. Bay Kemal, sen geldin geçenlerde orada aday tanıtımı yaptın." dedi.



