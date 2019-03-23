Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"Ne Doğru

Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"Ne Doğru

50 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililerle, yarın yapılacak Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililerle, yarın yapılacak Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Alana gelen Vali Yerlikaya, Çalışkan ve diğer yetkililerde inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, mitingle ilgili trafik ve güvenlik önlemlerini yerinde incelediklerini belirterek, "Emniyetimiz hem burada yapılacak mitingle ilgili hem de aynı saatlerde Bakırköy'de Nevruz'la ilgili düzenlenecek kutlamayla ilgili hazırlıklarını tamamladı. İl Emniyet Müdürlüğümüz 14 bin 433 polisimize görev verdi. Bu çok büyük bir sayı. Aynı zamanda Yenikapı'da Sahil Güvenliğimizden 1 fırkateyn, 3 tane güvenlik botu, Kıyı Emniyetimizden de 2 sahil güvenlik botumuz deniz tarafının güvenliği ile ilgili tedbirler aldı. Her iki mekanda yapılacak programlara vatandaşlarımızın gelip gitmeleriyle ilgili belirlenen saatlerde bazı yolların trafiğe kapatılması, bazı yolların da alternatif olarak trafiğe açılmasıyla ilgili çalışmalar var." şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya, vatandaşların evlerinden çıktıkları gibi rahat, sıkıntısız bir şekilde dönmeleri için gerek trafik gerekse güvenlikle ilgili bütün tedbirleri aldıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:42 Kaynak: AA

İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
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