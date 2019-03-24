Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" Sona Erdi

Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" Sona Erdi

46 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" sona erdi.

Cumhur İttifakı'nın
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" sona erdi.

"Sağduyunun Birlikteliği" sloganıyla Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinge 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını açıkladığı konuşması, yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan, konuşmasının ardından helikopterle alandan ayrılırken, katılımcıların miting alanından dağılımı sürüyor.

Görevliler, alanda oluşturulan bariyerleri kaldırmaya başlarken, temizlik ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:03 Kaynak: AA

MHP, İstanbul, Güncel
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