Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Çekildi
1 saat önce
İzmir'de Cumhur İttifakı'nın Çeşme ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği MHP'li Sema Aydın, ailevi gerekçelerle adaylıktan çekildiğini bildirdi.
İzmir
'de Cumhur İttifakı'nın Çeşme
ilçesinde belediye başkan adayı
gösterdiği MHP
'li Sema Aydın
, ailevi gerekçelerle adaylıktan çekildiğini bildirdi.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sema Aydın'ın ailevi mazeretler sunduğunu, kendilerinin de bunu makul karşılayarak anlayış gösterdiklerini ifade etti.
Şahin, "Adayımız ailevi sebeplerden ötürü çekildi. Ailevi gerekçe olduğu için biz de makul karşıladık. Yeni bir aday belirlemek için gerekli çalışmaları kısa sürede yaptıktan sonra önümüzdeki hafta yeni adayımızı açıklayacağız. Çeşme'de Cumhur İttifakı olarak yeniden MHP'li bir belediye başkan adayı gösterilecek." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla 5 Ocak'ta İzmir'de Halkapınar
Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda Cumhur İttifakı'nın Çeşme Belediye Başkan Adayı olarak MHP'li Sema Aydın açıklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:53 Kaynak: AA
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