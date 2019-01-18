Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Çekildi

Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Çekildi

1 saat önce

İzmir'de Cumhur İttifakı'nın Çeşme ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği MHP'li Sema Aydın, ailevi gerekçelerle adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Çekildi, System.String[]
İzmir'de Cumhur İttifakı'nın Çeşme ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği MHP'li Sema Aydın, ailevi gerekçelerle adaylıktan çekildiğini bildirdi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sema Aydın'ın ailevi mazeretler sunduğunu, kendilerinin de bunu makul karşılayarak anlayış gösterdiklerini ifade etti.

Şahin, "Adayımız ailevi sebeplerden ötürü çekildi. Ailevi gerekçe olduğu için biz de makul karşıladık. Yeni bir aday belirlemek için gerekli çalışmaları kısa sürede yaptıktan sonra önümüzdeki hafta yeni adayımızı açıklayacağız. Çeşme'de Cumhur İttifakı olarak yeniden MHP'li bir belediye başkan adayı gösterilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 5 Ocak'ta İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda Cumhur İttifakı'nın Çeşme Belediye Başkan Adayı olarak MHP'li Sema Aydın açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:53 Kaynak: AA

İzmir, MHP, Çeşme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu

Aziz Kocaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kaybedilirse İzmir'i terk etmek zorunda kalırım CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Ziyaret Etti: İstanbul'da Favori Biziz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:54:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]