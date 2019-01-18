Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Çekildi

Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Çekildi

26 dakika önce

İZMİR'de, Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı olarak açıklanan Sema Aydın, adaylıktan çekildi.

Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Çekildi, System.String[]
İZMİR'de, Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı olarak açıklanan Sema Aydın, adaylıktan çekildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği belirtildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Merkez'e aday adayı olan 3 ismi sunduklarını söyledi.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere, Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ile MHP, 5 Ocak'ta, İzmir'deki adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törenle açıkladı. MHP'den Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Sema Aydın'ın, adaylıktan çekildiği belirtildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği bildirildi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sema Aydın'ın yerine daha önce aday adayı olan 3 ismi Genel Merkez'e sunduklarını söyledi. MHP Genel Merkezi'nin yapacağı çalışmanın ardından Çeşme için yeni bir adayın açıklanacağını kaydeden Veysel Şahin, gelecek hafta içerisinde ismin netleşmesini beklediklerini dile getirdi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

İzmir, Aydın, Çeşme, Politika
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