Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Mustafa Cenger Oldu

Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Mustafa Cenger Oldu

25 dakika önce

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhur İttifakı'nın Çeşme ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği MHP'li Sema Aydın'ın, ailevi gerekçelerle adaylıktan çekilmesinin ardından yeni adaylarının turizmci Mustafa Cenger olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Mustafa Cenger Oldu, System.String[]
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhur İttifakı'nın Çeşme ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği MHP'li Sema Aydın'ın, ailevi gerekçelerle adaylıktan çekilmesinin ardından yeni adaylarının turizmci Mustafa Cenger olduğunu söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın'ın ailevi mazeretler sunduğunu, kendilerinin de bunu makul karşılayarak anlayış gösterdiklerini ardından yeni adaylarını belirlemek için çalışmalar yapmaya başladıklarını ifade etti.

Cenger'in geçen hafta partilerine üye olduğunu belirten Şahin, "Bugün görüşmeleri tamamladık ve adayımız olarak Mustafa Bey'i açıkladık. 2014 yılında AK Parti'nin Çeşme Belediye Başkan Adayı olan Cenger, vatandaşların çok sevdiği bir isim." dedi.

"Halk istedi, bende aday oldum"

Mustafa Cenger de Cumhur İttifakı'nın Çeşme Belediye Başkan Adayı olduğu için mutlu olduğunu aktardı.

Çeşme'nin gelişmesi için mutlaka AK Parti ve MHP'nin elinin değmesi gerektiğini vurgulayan Cenger, şunları kaydetti:

"Halk istedi, bende aday oldum. Tekrar aday olmam gerektiği söylenince düşünmeden tereddütsüz kabul ettim. Bana karşı Çeşme halkının ilgisi hiç değişmedi. Hedefimiz kazanmak, bu defa vatandaşların Çeşme'de Cumhur İttifakı'na şans vereceğine inanıyorum."

Cenger, MHP Çeşme İlçe Başkanlığına bugün giderek, belediye başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu, iki saat önce isminin MHP Genel Merkezi tarafından belediye başkan adayı olarak açıklandığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:32 Kaynak: AA

MHP, Aydın, Çeşme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı

Hasta Çocuklar Ağlayarak Sıra Beklerken Doktor Bilgisayarından Oyun Oynadı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Hatay Belediye Başkanı'nın "Suriyeliler Hatay'da Aday Çıkarırsa Seçimi Kazanır" Sözlerine Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 20:57:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı Mustafa Cenger Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]