Cumhur İttifakı'nın Foça Adayı Mersin, Çalışmalara Hızlı Başladı

Cumhur İttifakı'nın Foça belediye başkan adayı MHP'li Serdar Mersin, kentte seçim çalışmalarına başladı.

Cumhur İttifakı'nın Foça belediye başkan adayı MHP'li Serdar Mersin, kentte seçim çalışmalarına başladı.



MHP'den Foça belediye başkan adayı olduğu ilan edilen Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Serdar Mersin, seçim çalışmalarına hızla başladı. Mersin, çalışmalar kapsamında; Foça, Yeni Foça ve Bağarası'ında seçim ofisleri açtı. Serdar Mersin, iş yeri, pazar ve ev ziyaretleri de yaptı.



Yeni Foça pazarını ziyaret eden Serdar Mersin, vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek, "Geçmişi geçmişte bırakıp yarına bakmak lazım" dedi. Mersin, vatandaşın istek ve dileklerinin de sık sık notlarını aldı. Pazarda, Foça CHP belediye başkanı Fatih Gürbüz ile karşılaşan Mersin, rakibiyle ayak üstü sohbet ederek başarı diledi.



Mersin, Foça AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ile haftalık yönetim kurulu toplantısına da katıldı. Mersin, "Bugün, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etmekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Daha güzel bir Foça, daha yaşanabilir bir Foça, daha mutlu bir Foça oluşturmak için canla başla çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

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