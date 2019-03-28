Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Gönüllü Sesi

Cumhur İttifakı'nın Gönüllü Sesi

50 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın gönüllü sesi Emekli Nuri Amca'nın Cumhur İttifakı sevdası Balıkesir sokaklarında Cumhur İttifakı için tek başına propaganda yapıyorBALIKESİR - Balıkesir'de yaşayan emekli Nuri Yüksel, motoruyla sabah saatlerinden itibaren Balıkesir sokaklarında gezerek Cumhur İttifakı için...

Cumhur İttifakı'nın gönüllü sesi
Emekli Nuri Amca'nın Cumhur İttifakı sevdası Balıkesir sokaklarında
Cumhur İttifakı için tek başına propaganda yapıyor

BALIKESİR - Balıkesir'de yaşayan emekli Nuri Yüksel, motoruyla sabah saatlerinden itibaren Balıkesir sokaklarında gezerek Cumhur İttifakı için oy topluyor. Yaptığının gönülden geldiğini söyleyen Yüksel, seçime kadar çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Balıkesir'de yaşayan 64 yaşındaki Nuri Yüksel, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklediği Cumhur İttifakı için 25 gündür tek başına Balıkesir sokaklarını arşınlıyor. Kendine ait motoruna Cumhur İttifakı'nın bayraklarını asan ve her gün sabah erken saatlerden akşama kadar Balıkesir sokaklarında dolaşarak oy isteyen Yüksel, bu meselenin gönül meselesi olduğunu belirtti. Kimseden herhangi bir destek almadan gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Yüksel, "Uyuyanları uyandırıyorum" diyerek seçim yasakları başlayana kadar çalışacağını kaydetti.
Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Yüksel, "Yaklaşık 25 gün önce başladım ben çalışmaya, sürekli sokaklardayım. İnsanlara Cumhur İttifakını anlatıp uyuyanları uyandırıyorum, herkesten oy istiyorum. Vatandaştan şimdiye kadar kötü bir tepki görmedim. Bu işi yapmam için kimseden izin de almadım destek de almadım. Kendi benzinimi kendim alıp Cumhur İttifakı için çalışıyorum. Benimki gönülden gelen bir dava, bu mesele gönül meselesi. Seçim yasakları başlayana kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

Sabah, Nuri Yüksel, Balıkesir, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 18:07:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Gönüllü Sesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]