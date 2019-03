Cumhur İttifakı'nın İçerisinde Gönül Vardır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül, ülke sevdası ve karşılıklı saygı olduğunu belirterek, "2053'ün, 2071'in altyapısını şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza tam bağımsız ve muasır medeniyetlerin üstünde bir Türkiye bırakmak vardır." dedi.



Antalya'da temaslarını sürdüren Kurum, Güzeloluk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen, Kırcami Tapu Dağıtım Töreni'nde, 11 mahalleyi içeren bir çalışma yapılarak, 30 senelik imar sorunun çözüldüğünü söyledi.



Söz konusu mahallelerin bulunduğu alanın, Muratpaşa'nın yüzde 20'sini oluşturduğunu ve toplam büyüklüğünün bin 470 hektar olduğunu vurgulayan Kurum, kangren haline gelen imar sorununun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.



Kırcami bölgesinin çözümsüz süreçte atıl kaldığını, mülkiyet sorunlarının katlanarak arttığını aktaran Kurum, sorunu çözerek ve deprem riskini gözeterek sağlam binalar inşa ettiklerini dile getirdi.



Depremden dolayı acıların yaşandığına değinen Kurum, Türkiye'nin yüzde 66'sının deprem bölgesinde yer aldığını, şu ana kadar şiddeti 6 ve üzerinde olan 56 depremin meydana geldiğini söyledi.



Bu bilinçle hareket etmek ve tedbirler almak gerektiğini vurgulayan Kurum, "2012'de Cumhurbaşkanımız, 'Bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü başlatacağız' dedi. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Beş yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak, en sevdiklerimizi kaybederiz." diye konuştu.



Bu süreçte kentsel dönüşümü tamamlamak istediklerini belirten Kurum, depremin yıkıcı etkileriyle karşılaşmamak için kentsel dönüşüm yapmanın önemli olduğunu ifade etti.



"Milli iradenin üstünde başka bir irade tanımıyoruz"



AK Parti'nin hamurunu bu milletin yoğurduğunu ve kumaşını bu milletin dokuduğunu anlatan Kurum, şöyle devam etti:



"Ne diyor merhum Neşet Ertaş, 'Aşk ile yürüyen yorulur mu?' AK Parti milletimize, vatanımıza aşık. Onun için yorulmadık, onun için yorulmayacağız. Cumhur İttifakı maşallah ülkemizin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerliyor. Cumhur İttifakı, masa başında kurulmuş, kağıt kalemle oluşturulmuş bir ittifak değildir. Bu kutlu ittifak, ilk önce 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğumuz direnişle başladı. Daha sonra milletimizin arzusuyla sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il yayılmış bir siyasal duruştur. Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. 2053'ün, 2071'in altyapısını şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza tam bağımsız ve muasır medeniyetlerin üstünde bir Türkiye bırakmak vardır."



AK Parti olarak, her zaman olduğu gibi bugün de milletin gönlüne, teveccühüne ve onayına talip olduklarını belirten Kurum, her alanda davalarının, ülkeyi ve milleti layık olduğu hizmetlere kavuşturmak olduğunu kaydetti.



Antalya'nın tercihini hizmet belediyeciliğinden yana kullanacağını vurgulayan Kurum, "Antalya dünya şehri. Geçen sene 13,6 milyon turist ziyaret etti. Tarım ürünleriyle de marka bir şehir. Antalya'ya gönülden yürekten bağlıyız." dedi.



Antalya'ya 9,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Kurum, milli iradenin üstünde başka bir irade tanımadıklarını ifade etti.



"Siyaset yarışmasın, hizmetler yarışsın"



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de vatandaşın mutluluğunun kendi mutlulukları olduğunu, Antalya'ya en iyi hizmeti yaptıklarını söyledi.



"Destek sizden, hizmet bizden' diyoruz. Bütün hizmetleri birlikte yaptık. Kırcami'deki mülkiyet sorununda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle önümüz açıldı." ifadesini kullanan Türel, 31 Mart'taki seçimlerin parti seçimi olmadığını, iktidar ve muhalefetin yoluna devam edeceğini bildirdi.



Belediyecilik hizmetlerinin önemine işaret eden Türel, bir dahaki dönemde Antalya'ya metro getireceğini, Kırcami'ye, Varsak'a kadar metroyla gidileceğini anlattı. Türel, "Siyaset yarışmasın, hizmetler yarışsın, adaylar yarışmasın projeler yarışsın." dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Kurum, Vali Münir Karaloğlu, Başkan Türel ve AK Parti'nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, tapuları hak sahiplerine dağıttı.

