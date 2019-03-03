Cumhur İttifakı'nın İlk Ortak Mitingi İzmir'de
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim için ilk ortak mitingi 17 Mart Pazar günü İzmir'de yapacak.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, yerel seçim için ilk ortak mitingi 17 Mart Pazar günü İzmir
'de yapacak. AK Parti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve MHP lideri Bahçeli'nin 17 Mart'ta ilk ortak mitingi yapacaklarını söyledi. Zeybekci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve 'cumhur ittifakı' ortağımız olan Sayın Devlet Bahçeli, 17 Mart'ta İzmir'de ortak bir miting yapacaklar. İlk defa iki liderin birlikte konuşacağı bir miting olacak" dedi.
Hazırlanan taslak programa göre, 17 Mart Pazar günü Alsancak Gündoğdu Meydanı
'nda miting düzenlenecek. Programda değişiklik yapılmaması halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, burada seçmenlere seslenecek.
- İzmir
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:16 Kaynak: DHA
MHP Adaylarının Posterleri Lise Pansiyonunun Duvarına Asıldı
MHP'nin İkinci Adamı, Anket Şirketlerini Topa Tuttu: Bizi Kandırıyorlar
Artvin'in Yusufeli İlçesi 150 Yılda 7 Kez Yer Değiştirdi
Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Uçağına Yıldırım Düştü