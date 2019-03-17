Cumhur İttifakı'nın İlk Ortak Mitingi İzmir'de (2)

'BAKAN OLARAK SİZLERİN EMRİNDEYİM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 31 Mart yerel seçimleri için düzenlediği ilk ortak mitingde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kısa bir konuşma yaptı.

'BAKAN OLARAK SİZLERİN EMRİNDEYİM'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 31 Mart yerel seçimleri için düzenlediği ilk ortak mitingde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kısa bir konuşma yaptı. İzmir'in Recep Tayyip Erdoğan'la, Devlet Bahçeli'yle, Nihat Zeybekci ile daha güzel olduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli, "Ben İzmir bakanı olarak Ankara'ya gittim ama sizleri unutmuyorum, sizlerin emrindeyim. 9 milyar TL hibe ve yatırım yaptık. İzmir'e 67 milyar TL'lik yatırım yaptık ama İzmir ne yazık ki AK Parti belediyeciliğiyle tanışamadı. Bakan olarak sizlerin emrindeyim ve sizden bir şey istiyorum. İzmir artık AK Parti belediyeciliğine kavuşmak zorundadır. İzmir artık Nihat Zeybekci ile yönetilmelidir" diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, İzmir'in 'milletin adamı' Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğunu ve durmaya da devam edeceğini kaydetti. Dağ, "20 yıldır devam eden CHP'li belediyeye 'tamam' diyorsunuz. Var mıyız hep birlikte 'tamam' demeye, var mıyız? Nihat Zeybekci'ye 31 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi balkonundan konuşma yaptırmaya var mıyız" diye konuştu.



'İZMİR'İN VAKTİNİ ÇALDILAR'



Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de bir konuşma yaptı. İzmir'e efelenmeye değil ama efeler gibi dimdik durmaya geldiklerini söyleyen Nihat Zeybekci, "Zeybeklerin diyarı, Ege'nin başkenti İzmir'i yine tarihindeki muhteşem günlere döndürmeye sizlerle beraber geldik. Tüm ilçeleriyle İzmir burada. İzmir bugün bir bütün, İzmir tek yürek, tek kalp olmuş bugün. 15- 20 yıldan beri İzmir'in vaktini çaldılar. İzmir'i geri götürdüler mi? İzmir'i geride kalan problemlere mahkum ettiler mi? Çöp dağlarına, her yağmurda kanalizasyon basmasına, trafiğe, otoparksızlığa mahkum ettiler mi?" diye sordu.



'31 MART'TA O HESAP SORULACAK MI?'



CHP'li belediye başkanlarını eleştiren Nihat Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunlar öyle bir hale geldi ki; İzmir'in problemleri, anormalleri, bunların normali olmuş. Yerel yönetimlerden, belediye başkanlarından bahsediyorum. 'Her yağmurda bu şehri kanalizasyon basıyor' diyorum, omuz çekiyor. Trafikte geçirdiği zaman olarak İzmir dünyada 12'nci sırada. Şoför kardeşim yılda 10 gününü trafikte geçiriyor. Yol ne gezer, çukur dolu, trafik? Kimseye vurmuyoruz. Seçileni hoş gördük seçenden ötürü. 5 yıl ruhsat verdiniz, 5 yılın sonunda bunun hesabını kim soracak? 31 Mart'ta o hesap sorulacak mı? İzmir 31 Mart'ta muasır medeniyet yolculuğuna tekrar başlayacak mı? Kaybettiği yılları 5 yılda geri almaya var mıyız?"



'BU ŞEHİRDE SUYUN TONUNU ÇAKTIRMADAN 50 TL'YE GETİRİYORLAR'



Kalabalığa, "31 Mart akşamı o zeybek Konak Meydanı'nda oynanacak mı?" diye seslenen Zeybekci, şöyle devam etti:



"O zeybek Cumhuriyet Meydanı'nda oynanacak mı, var mısınız? İzmir zeybeksiz olur mu? Bakın İzmir'e nasıl zulüm ediyorlar. Gelir gelmez ilk işimiz trafik olacak. İzmir'e söz veriyoruz. İlk işimiz ilkel problemlerden kurtarmak olacak. Zaman veriyoruz. 2020 sonunda, 2 yıl bile olmadan o çöp dağları İzmir'den gidecek. Çaktırmadan neler yapıyorlar? İzmir dünyanın en pahalı suyunu içiyor, su bedeli 44 TL, faturanın toplamı 390 TL, bu zulümdür zulüm. Bu İstanbul'da Manisa'da, Denizli'de, Ankara'da niye yok? Bu şehirde suyun tonunu çaktırmadan 50 TL'ye getiriyorlar. Gelir gelmez 0- 20 tona arasını yüzde 50 indiriyoruz. Katı atık bedelini İzmir'in gündeminden kaldırıyoruz."



'180 GÜN YURT DIŞINDA NE YAPAR'



Daha sonra sözü Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e getiren Nihat Zeybekci, şunları söyledi:



"Ben ona 'CHP'nin adayı' demiyorum, 'Kılıçdaroğlu'nun adayı' diyorum. Kılıçdaroğlu'nun ve malum partinin adayı. Terör örgütüyle eş değer haline gelmiş partinin adayı. Bu mavi gök çökmedikçe, yer yarılmadıkça benim Türk ve Kürt kardeşim kıyamete kadar kardeşçe yaşacaktır bu topraklarda. Ama burada bir ilçenin belediye başkanı olan ve Kılıçdaroğlu'nun adayı olan kişi, şehirlerin yok edildiği dönemde, kalbimle, gönlümle sizin yanınızdayım' dedi. Seferihisar'da 10 yıl belediye başkanlığı yaptın. Satmadığı bir metrekare yer kalmadı. Bir ilçeyi baştan sona sattı. Dün Menderes'te sordum, '30 dönüm tarla kaç paradır' dedim. En azından 1 milyon TL eder dediler. Seferihisar açıklarındaki Eşek Adası'nı 1 milyon 300 bin TL'ye satmaya nasıl vicdanın razı oldu? Tatil köyünü bir daire parasına satmaya gönlün nasıl razı oldu? Seferihisarlılar, 'Saat kulesine sahip çıkın, satar' diyorlar. Bir belediye başkanı 180 gün yurt dışında ne yapar? Uçak parası zaten 1 milyon TL tutar. O ilçenin belediyesinde 4 aydan beri düzenli maaş ödenemiyor. Brüksel'de bir ofis açacağız diyor. Önce Karabağlar'da, Buca'da, Bayraklı'da ofis aç."





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