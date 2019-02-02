Cumhur İttifakı'nın Mersin Adayları Tanıtıldı

MERSİN'de Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya'nın da katıldığı mitingde tanıtıldı.

MERSİN'de Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya'nın da katıldığı mitingde tanıtıldı.



Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının tanıtımı için Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. Mitinge katılanlar ellerindeki Türk bayrakları ile birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ahmet Şafak'ın da şarkılarını seslendirdiği mitingde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan konuşma yaptı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Lütfi Elvan, "Bu millet 15 Temmuz gecesi dimdik ayakta durdu. Vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışanlara karşı güçlü bir mücadele sergiledi. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Çıplak ellerinizle o tanklara karşı, o tüfeklere karşı, o hainler bunları kullanmak istediler. Sizler, 'Dur' dediniz, 'Duracaksınız' dediniz. Bir tarafan sizler 'Dur' dediniz ama 'Demokrasi' diyen Ana Muhalefet Lideri Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben darbelere karşıyım' diyen Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı? O tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti, televizyondan o darbe girişimini seyretti. Halbuki ondan beklediğimiz şey, sizlerin o tankların karşısında dimdik durduğunuz gibi, o hainlerin karşısında dimdik durduğunuz gibi onun da durmasını beklerdik. Çünkü şunu söylemişti, 'Bu ülkede darbe yapmak isteyenlere karşı en önce ben ayağa kalkacağım, ben mücadele edeceğim' demişti. Maalesef sözünde durmadı" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayarak, "Bizim ittifakımız, iki partinin öylesine bir seçim için yaptığı ittifak değildir. Bu ittifak, zillet ittifakı gibi siyaset pazarında kurulup yerel yönetimler borsasında manipülasyonlarla işlev yapan bir ittifak hiç değildir. Bu ittifak belediye değil, bu ittifak bekayı öncelemiştir. Bu ittifakın temeli, melanetin tepemize çökmeye çalıştığı 15 Temmuz gecesinde millet tarafından atılmıştır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları tek tek sahneye çağrılarak alandakilere tanıtıldı. Mersin'de, Büyükşehirde Hamit Tuna, Toroslar'da Atsız Afşın Yılmaz, Anamur'da Hidayet Kılınç, Bozyazı'da Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla'da İsmail Tepebağlı, Erdemli'de Mükerrem Tollu, Gülnar'da Alpaslan Ünüvar, Mezitli'de Serdar Soydan, Mut'ta Volkan Şeker, Silifke'de Mücahit Aktan, Tarsus'ta Şevket Can MHP'den; Yenişehir'de Bekir Topçu, Akdeniz'de Mustafa Muhammet Gültak, Aydıncık'ta ise Ferat Aktan AK Parti'den belediye başkan adayı olarak açıklanmıştı.



- Mersin

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