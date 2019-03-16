Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Şimşek'ten Sosyal Konut Müjdesi

Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Şimşek'ten Sosyal Konut Müjdesi

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, dar gelirli vatandaşlara belediye öncülüğünde sosyal konut sözü verdi.

Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Şimşek'ten Sosyal Konut Müjdesi, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, dar gelirli vatandaşlara belediye öncülüğünde sosyal konut sözü verdi.

Cumhur İttifakı Gölbaşı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, mahalli seçimleri kazandıkları takdirde yapacakları projelerden birisinin de dar gelirliler için sosyal konut olduğunu açıkladı.

Şimşek, "31 Mart mahalli seçimlerini kazanıp yönetime geldiğimiz takdirde düşündüğüm projelerden biri de dar gelirliler için sosyal konut olacak" dedi. Şimşek, projeden kendisine ait evi olmayan vatandaşların yararlanacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İnşallah kısa süre içinde Gölbaşı Belediyesi öncülüğünde ilçemizdeki dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik Sosyal Konut Projesini hayata geçireceğiz. Proje kapsamında ilk etapta 500 adet konut ile birlikte bu konutların ihtiyacı olan sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, ticaret alanları da planlanmaktadır." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR, İşçi Alımı Yapılacak İlçeleri Açıkladı! AK Partili'ye İş Var, İktidar Ortağına Yok Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı Son Dakika! Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Şimşek'ten Sosyal Konut Müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]