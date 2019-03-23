Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Ortak Mitinginde Binlerce Vatandaş Alanı Doldurdu

Cumhur İttifakı'nın Ortak Mitinginde Binlerce Vatandaş Alanı Doldurdu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'da yapacakları ortak miting öncesi binlerce vatandaş alanı doldurdu.

Cumhur İttifakı'nın Ortak Mitinginde Binlerce Vatandaş Alanı Doldurdu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'da yapacakları ortak miting öncesi binlerce vatandaş alanı doldurdu.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 8 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKM Hipodrom'da "Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi" gerçekleştirecek. 10 gün öncesinden 350 kişilik ekibin hummalı şekilde çalışmalarına başladığı miting için 105 bin metrekarelik alan ayrıldı. Mitingin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'nde hazırlıklar tamamlanarak, liderlerin çıkacağı platforma iki partinin "Belediye İşi Gönül İşi" ve "Ankara Ehline Emanet" seçim sloganları da yazıldı.

Binlerce Ankaralının ve şehir dışından gelen partililerin bulunduğu miting alanında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mitingde 4 bin emniyet mensubu görev yaparken, mitingin başlamasını bekleyen binlerce vatandaş hep bir ağızdan Kayahan'ın "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" şarkısını söyledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Politika
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