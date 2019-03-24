Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da Yapacağı Miting Alanında Hazırlıklar Sürüyor

Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da Yapacağı Miting Alanında Hazırlıklar Sürüyor

51 dakika önce

İstanbul - CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİKAPI'DA YAPACAĞI MİTİNG ALANINDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR (havadan görüntü tekrar)(Tür: İstanbul)

İstanbul - CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİKAPI'DA YAPACAĞI MİTİNG ALANINDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR (havadan görüntü tekrar)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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