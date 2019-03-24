Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da Yapacağı Miting Alanında Hazırlıklar Sürüyor
51 dakika önce
İstanbul - CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİKAPI'DA YAPACAĞI MİTİNG ALANINDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR (havadan görüntü tekrar)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİKAPI'DA YAPACAĞI MİTİNG ALANINDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR (havadan görüntü tekrar)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:20 Kaynak: DHA
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