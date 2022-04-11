Cumhur İttifakı'nın öğrenci akbiline yapılan zammın geri çekilmesi için İBB Genel Kurulu'na verdiği teklif kabul edildi - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın öğrenci akbiline yapılan zammın geri çekilmesi için İBB Genel Kurulu'na verdiği teklif kabul edildi

11.04.2022 19:27

İBB'nin toplu ulaşım fiyatlarına yönelik yaptığı zamlardan öğrencilerin muaf tutulmasına yönelik teklif sunacaklarını açıklayan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, teklifi Genel Kurula sundu. Oy birliğiyle kabul edilen teklif, önce alt komisyona ardından da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunulacak. İBB Başkanı İmamoğlu, teklifi kabul ederse öğrenciler yapılan zamdan muaf olacak.

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun teklifiyle başlayan sürecin hafta içi sonuçlanması bekleniyor. İBB Meclisi'nde çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olması teklifin yüksek ihtimalle kabul edileceği yönünde.Son onay yine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verilecek. Kararın onaylanmasıyla 6 Nisan'da UKOME tarafından alınan ulaşım ve servis zamlarından öğrenciler muaf tutulacak.

"REDDEDECEĞİZ" İMASINDA BULUNMUŞTU

Ancak Ekrem İmamoğlu katıldığı son toplantıda İETT'nin ayda 16 milyon lira zarar ettiğini söyleyerek bu teklifi reddedeceklerine dair imada bulunmuştu.

TAM ELEKTRONİK BİLET 5.48'DEN 7.67 LİRAYA YÜKSELDİ

Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın öğrenci akbiline yapılan zammın geri çekilmesi için İBB Genel Kurulu'na verdiği teklif kabul edildi - Son Dakika
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