''Cumhur İttifakı olarak en uyumlu, en başarılı şehir olduk''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetimine iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. MHP teşkilatının çok samimi ve sıcak karşıladığı ziyarette, "İl başkanımız Aydın Ünlü ve Milliyetçi Hareket Partisine bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Seçim boyunca gittiğimiz her yerde MHP teşkilatını yanımızda gördük. Bizi her daim sıcak karşıladılar. Kocaeli'nde ortaya çıkan ciddi başarının en büyük pay sahiplerinden biri de Milliyetçi Hareket Partisidir" dedi.

"AK PARTİ VE MHP TEŞKİLATLARI OLARAK ELBİRLİĞİ İLE ÇALIŞTIK"

"Biz yerel seçimlere bir ittifak ile girdik" diyen Başkan Büyükakın, daha önce de söylediği "Bu ittifak pazara kadar değil mezara kadardır" ifadelerini hatırlatarak "Ülkemizin ve şehrimizin daha güzel yerlere ulaşabilmesi, çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakabilmek için hem AK Parti hem de Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak elbirliği ile çalıştık" diye konuştu. Bu kenti ve ülkeyi düşünen tüm sivil toplum kuruluşlarını arkamıza alıp istişarelerimizi daha geniş katılımlı yaparak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, "Tek bir düşüncemiz var, o da bu kentimizin daha iyi bir şehir olmasıdır. Bu memleketin ilelebet payidar olması, bu devletin devam etmesi için çok çalışacağız. Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi ile aramızda bir dava birlikteliği var" açıklamasını yaptı.

"AYNI UYUMLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

"Kocaeli, Türkiye için önemli bir şehirdir" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bu süreçten sonra buradaki başarımız ve uyumumuz ülkemize örnek olacaktır. Bunu gururla söylüyorum ki Cumhur ittifakı olarak en başından beri en uyumlu ve en başarılı şehir olduk. Hiçbir uyum sorunu yaşamadan sahada çok güzel koordinasyon sağlayarak çalıştık. Bizim buradaki çalışmalarımız başka teşkilatlara ve illere de örnek oldu. Bundan sonraki süreçte belediye hizmetlerinin üretilmesinde de aynı uyumla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan tüm Türkiye'ye örnek bir belediyeciliği ve örnek bir uyumu da sunacağız. 31 Mart tarihi öncesi ve sonrası çalıştığımız dönem itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi mensupları sürekli yanımızdaydı. Teşkilatlarımıza bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatlarımızı, MHP İl Başkanımız ile ziyaret edeceğimizi ve onlara da teşekkür edeceğimi söylemek istiyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.

AYDIN ÜNLÜ, "TAHİR BAŞKANIMIZI SEVİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı tebrik eden Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ise, "Cumhurbaşkanımız, Tahir Başkanımıza 'Çekirdekten gelen belediyeciliği bilen bir ismi Kocaeli'ne aday yaptık"' dedi. Bu da Cumhurbaşkanımızın Kocaeli'ne gösterdiği önemi bir kez daha gösteren ve anlatan örneğidir. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza güveniyoruz. Onun yapacağı projelerde yanında olduğumuzu bilmesini de istiyoruz. Tahir Başkanımızı seviyoruz. Onun sıcaklığı, tebessümü ve halk içinden gelmesini de takdir ediyoruz. Halka dokunan ve gönül belediyeciliği anlamında başarılı çalışmalar yapan başarılı bir büyükşehir belediye başkanımız var" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.